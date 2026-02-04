Sánchez viajará a China en el mes de abril, su cuarta visita en más de tres años

El acuerdo que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo chino, Wang Yi, alcanzaron en octubre para sostener reuniones bilaterales “a nivel intergubernamental” y de manera periódica tiene entre sus frutos la próxima visita oficial del presidente Pedro Sánchez a China, prevista para el mes de abril. Según informó Europa Press citando fuentes gubernamentales, este será el cuarto viaje que Sánchez realizará al país asiático en algo más de tres años, en línea con la estrategia de reforzar los lazos diplomáticos y económicos entre ambos países.

El medio Europa Press detalló que la visita de Sánchez responde al objetivo de España de fortalecer y equilibrar la relación bilateral, un interés que el Ejecutivo español ha manifestado especialmente en la vertiente comercial. Diversos sectores como el farmacéutico, el cosmético y el agropecuario se han posicionado como prioritarios para la entrada en el mercado chino, un ámbito en el que el Gobierno español busca abrir nuevas oportunidades para las empresas nacionales.

Sánchez viajó por última vez a Pekín en abril de 2025, durante un contexto internacional marcado por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y las tensiones comerciales que se derivaron entre Washington y el gobierno chino. A estas disputas se sumaban entonces las fricciones entre la Unión Europea y China en torno a la guerra en Ucrania y a las exportaciones de vehículos eléctricos hacia el mercado europeo. En aquel viaje, Sánchez se reunió con el presidente Xi Jinping y trasladó el interés español por impulsar una “agenda positiva” en la que, si bien defendió la autonomía de la política exterior española, recalcó la coincidencia en "los mismos principios, valores e intereses" que la Unión Europea. “España siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas entre China y la UE”, expresó entonces, según recogió Europa Press.

La presencia institucional española en China ha incluido también la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes en noviembre llevaron a cabo su primera visita de Estado al país asiático. Europa Press consignó que durante ese viaje la delegación participó en actividades de carácter económico y cultural, y firmó hasta diez documentos relacionados con asuntos de interés bilateral. Durante el acto, el rey Felipe VI manifestó: “Creemos que la amistad entre España y China sin duda beneficia a ambos pueblos y es coherente con dos países de larga historia y de vocación global”.

En relación al acuerdo alcanzado por los titulares de exteriores de ambos países, el compromiso de mantener encuentros periódicos procura elevar el nivel de intercambio e incrementa la cooperación tanto en el ámbito político como comercial. Europa Press subrayó que la agenda de estos contactos contempla medidas para facilitar el acceso de productos y empresas españolas al mercado chino, en un momento donde las relaciones bilaterales han cobrado nuevo impulso ante los desafíos globales y las oportunidades de colaboración económica.

El programa de futuras visitas y reuniones, según reportó Europa Press, se enmarca en la estrategia española de proyectar una política internacional activa y diversificada que permita consolidar alianzas más allá del entorno europeo, especialmente con interlocutores de peso global como China.