Renfe suprime los trenes Avant en Andalucía y sólo mantiene Media Distancia en Madrid-Jaén y Granada-Almería

A las 05:50 horas se registró una falta de tensión en ambas vías entre la Bifurcación Gobantes y Álora, en la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga, lo que constituyó uno de los primeros incidentes significativos relacionados con la irrupción de la borrasca Leonardo en Andalucía. Esta situación se añadió al extenso conjunto de afectaciones que han paralizado la actividad ferroviaria en gran parte de la comunidad autónoma el miércoles, según consignó Europa Press.

Renfe informó que las adversas condiciones meteorológicas, caracterizadas por lluvias intensas y vientos fuertes, motivaron la supresión de la mayoría de los servicios ferroviarios en Andalucía. De acuerdo con la compañía ferroviaria y de fuentes consultadas por Europa Press, la decisión de suprimir el servicio se adoptó tras evaluar que el estado de las carreteras no permitía ofrecer medios de transporte alternativos a los viajeros. El aviso se emitió ante la previsión meteorológica asociada a la llegada de la borrasca Leonardo, que ha provocado interrupciones considerables en las conexiones, especialmente en la provincia de Cádiz, así como en Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Según detalló Renfe, la totalidad de trenes de Cercanías del núcleo de Sevilla, la línea C2 Málaga-Álora y el C-1a Cádiz–Las Aletas–Universidad dejaron de circular. Los trenes de proximidad entre Córdoba y C.U. Rabanales–Córdoba J.A. también se suspendieron. En el caso de los trenes Avant, todos los itinerarios entre Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada fueron cancelados, de acuerdo con lo reportado por la compañía.

Los servicios de Media Distancia resultaron especialmente afectados, con la supresión de todos los trayectos en Andalucía, a excepción de las relaciones Jaén–Madrid y Granada–Almería. Renfe comunicó que, debido a las limitaciones en la red y el estado de la infraestructura, solo estos dos recorridos permanecieron operativos mientras persistieron las restricciones.

Las líneas de Alta Velocidad y Larga Distancia también presentaron interrupciones notables. El AVE Madrid–Sevilla/Málaga únicamente realizó el trayecto Madrid–Córdoba, quedando cancelada la circulación entre Córdoba y Málaga, así como entre Córdoba y Sevilla. Los pasajeros que partieron desde Madrid o Villanueva y cuyo destino era Andalucía no pudieron contar con garantías para proseguir viaje más allá de Córdoba, según señaló Renfe. Intercity Almería–Madrid y Alvia Almería–Granada–Madrid también permanecieron suspendidos.

Otros trayectos cancelados incluyeron el Alvia Álgeciras–Málaga y el servicio entre Ronda y Antequera, cuya suspensión afectó tanto a las salidas desde Ronda como desde Antequera. El Alvia Cádiz–Madrid no circuló entre Cádiz y Córdoba, y el servicio Cádiz–Barcelona vio interrumpido su recorrido entre Cádiz y Linares. Los trenes Almería–Madrid de Media Distancia también fueron suprimidos, como informó Europa Press.

Renfe indicó que ha puesto en marcha medidas especiales, como la posibilidad de cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste adicional para los viajeros afectados. Además, la comunicación sobre el estado de los servicios y alternativas se ha realizado a través de los canales informativos y de atención al cliente habilitados por la empresa. El seguimiento en tiempo real del desarrollo meteorológico y del estado de la red, información provista por Adif, ha orientado las determinaciones adoptadas por la compañía ferroviaria.

Fuentes de Adif, consultadas por Europa Press, confirmaron diversas incidencias a lo largo de la mañana. A las 7:00 horas, la circulación se detuvo entre Bifurcación Tocón y Loja, en el tramo de Alta Velocidad Antequera–Granada, debido a la acumulación de agua sobre la vía. Esta circunstancia obligó a realizar trasladados provisionales por carretera entre Antequera AV y Granada hasta que la situación se normalizara.

La suspensión del tráfico ferroviario se extendió, a partir de las 9:30 horas, a la totalidad de los servicios de Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba. En la red convencional, desde las 8:00 horas y a instancia de Renfe, quedaron fuera de servicio los trenes de Media Distancia entre Sevilla y Málaga, así como la línea C2 de Cercanías entre Málaga y Álora, según reportó Adif.

Un desprendimiento de tierras a las 8:07 horas afectó el tramo comprendido entre Valdelamusa y Jabugo, en el kilómetro 102/100, impidiendo la circulación de trenes de Media Distancia y de mercancías por esa vía. Además, Adif relató que la línea Bobadilla–Algeciras y el trayecto Jaén–Córdoba se vieron afectados por las mismas condiciones meteorológicas, con interrupción total del servicio.

La suspensión también abarcó los trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla Santa Justa, entre Sevilla Santa Justa y Huelva y entre Sevilla y Córdoba/Jaén, así como todos los Cercanías en el núcleo de Sevilla desde las 9:30 horas, a solicitud de Renfe. Con esta medida, a partir de esa hora, se suspendió el tráfico comercial de viajeros sobre vías de ancho convencional en Andalucía, exceptuando los Cercanías entre Cádiz y Málaga hasta Fuengirola, y los Media Distancia entre Granada y Almería.

Renfe y Adif, en coordinación, supervisaron el impacto de la borrasca Leonardo en la infraestructura y servicios ferroviarios andaluces durante toda la jornada. Según Europa Press, la empresa ferroviaria y el administrador de infraestructuras mantuvieron la evaluación constante para decidir la progresiva reactivación de los servicios en función de las condiciones meteorológicas y del estado de las vías.