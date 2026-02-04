Mueren doce palestinos, incluidos cuatro niños, por nuevos ataques de Israel contra Gaza

Al menos doce palestinos, entre ellos cuatro niños --incluido un bebé de cinco meses--, han muerto en la madrugada de este miércoles, víctimas de nuevos ataques del Ejército de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA y el diario 'Filastin' han indicado que los muertos han sido registrados por ataques contra la ciudad de Gaza (norte), donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur).

Así, al menos nueve personas, entre ellas tres niños, han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque con artillería contra tiendas de campaña y viviendas de desplazados en los barrios de Zaitún y Tufá, en el este de la ciudad de Gaza.

Según las informaciones publicadas por la agencia palestina Sanad, entre los fallecidos hay un bebé de cinco meses identificado como Saqr Bader al Hatu, mientras que los otros dos menores han sido identificados como Rital Mahmud Habush, de trece años, y Bilal Ashraf Habush, de 16.

Además, otras tres personas, incluido un niño, han muerto por ataques con artillería contra tiendas de desplazados en el área de Qizan Rasuán, en Jan Yunis.

Por su parte, el Ejército de Israel ha denunciado a través de un comunicado que durante la madrugada de este miércoles varios "terroristas" abrieron contra militares desplegados en la 'línea amarilla' en el norte de Gaza, hiriendo de gravedad a uno de ellos.

"Inmediatamente después del tiroteo, carros de combate abrieron fuego contra los terroristas y se iniciaron bombardeos en la zona", ha recalcado, antes de subrayar que el incidente supone "una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", sin pronunciarse sobre los ataques lanzados contra Jan Yunis.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el martes a 71.803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.