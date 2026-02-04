Agencias

Mueren doce palestinos, incluidos cuatro niños, por nuevos ataques de Israel contra Gaza

Guardar

Al menos doce palestinos, entre ellos cuatro niños --incluido un bebé de cinco meses--, han muerto en la madrugada de este miércoles, víctimas de nuevos ataques del Ejército de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA y el diario 'Filastin' han indicado que los muertos han sido registrados por ataques contra la ciudad de Gaza (norte), donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur).

Así, al menos nueve personas, entre ellas tres niños, han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque con artillería contra tiendas de campaña y viviendas de desplazados en los barrios de Zaitún y Tufá, en el este de la ciudad de Gaza.

Según las informaciones publicadas por la agencia palestina Sanad, entre los fallecidos hay un bebé de cinco meses identificado como Saqr Bader al Hatu, mientras que los otros dos menores han sido identificados como Rital Mahmud Habush, de trece años, y Bilal Ashraf Habush, de 16.

Además, otras tres personas, incluido un niño, han muerto por ataques con artillería contra tiendas de desplazados en el área de Qizan Rasuán, en Jan Yunis.

Por su parte, el Ejército de Israel ha denunciado a través de un comunicado que durante la madrugada de este miércoles varios "terroristas" abrieron contra militares desplegados en la 'línea amarilla' en el norte de Gaza, hiriendo de gravedad a uno de ellos.

"Inmediatamente después del tiroteo, carros de combate abrieron fuego contra los terroristas y se iniciaron bombardeos en la zona", ha recalcado, antes de subrayar que el incidente supone "una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", sin pronunciarse sobre los ataques lanzados contra Jan Yunis.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el martes a 71.803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zapatero niega estar vinculado con el rescate de Plus Ultra y defiende que su trabajo es "conforme a la legalidad"

Durante un acto en Madrid, el exjefe del Ejecutivo aseguró que su labor de consultoría cumple la normativa vigente, desligándose de cualquier intervención en la ayuda pública a la aerolínea investigada y reivindicó su derecho a ejercer actividades privadas

Zapatero niega estar vinculado con

La Fiscalía pide en apelación una pena de cinco años de inhabilitación para Le Pen sin ejecución inmediata

El Ministerio Público en Francia plantea sanciones que incluyen cárcel y multas relevantes para la dirigente de AN y varios implicados, tras acusaciones de desviar fondos comunitarios para financiar tareas internas y personal del partido en Europa

La Fiscalía pide en apelación

Santander compra Webster Bank por 10.323 millones de euros para alcanzar un ROTE del 18% en EEUU en 2028

La entidad presidida por Ana Botín amplía su presencia en el mercado estadounidense mediante una adquisición estratégica, consolidándose entre los mayores bancos regionales, mientras prevé mejorar rentabilidad y eficiencia, así como fortalecer su política de retribución al accionista

Santander compra Webster Bank por

La Casa Blanca arremete contra Bad Bunny por sus críticas en los Grammy a las políticas migratorias de Trump

Karoline Leavitt, vocera de la administración estadounidense, cuestiona públicamente al cantante puertorriqueño por sus acusaciones en la reciente gala, denunciando “ironía y tristeza” en las declaraciones de celebridades sobre agentes migratorios y seguridad nacional

La Casa Blanca arremete contra

Uncastillo comienza este viernes su promoción como miembro de la Red de Juderías

Uncastillo comienza este viernes su