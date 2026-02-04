La NFL ve el Flag Football como "uno de los deportes más populares del mundo"

Roger Goodell, actual comisionado de la National Football League (NFL), expresó que la próxima participación del Flag Football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 marcará un hito para el desarrollo de esta disciplina, la cual, según sus declaraciones, muestra señales de expansión global y atrae a practicantes de ambos sexos y distintas edades. Según consignó el medio, Goodell consideró que este evento olímpico representará la culminación de años de trabajo y promoción del Flag Football a nivel internacional.

De acuerdo con lo relatado por Goodell durante un acto organizado por la NFL que tuvo lugar en torno a la celebración de la Super Bowl, el Flag Football ya se posiciona como “uno de los deportes más populares del mundo”. Para el dirigente, la posibilidad de que esta modalidad sin contacto llegue al escenario olímpico en 2028 será motivo de gran expectación, y anticipó que “los Juegos van a ser muy divertidos porque va a ser una gran competición con grandes atletas de todo el mundo”, cita NFL, añadiendo que la oportunidad de competir en esta plataforma será resultado de la labor global que distintas organizaciones y federaciones han venido realizando.

La NFL ha detectado que el Flag Football responde a una demanda significativa entre personas que hasta hace poco no tenían acceso a este deporte, indicó Goodell según detalló la NFL. Destacó de forma particular el aumento de participación de mujeres jóvenes, señalando que la introducción de esta modalidad les permite adquirir valores ligados a la competición, el trabajo en equipo y la comprensión del juego. Goodell remarcó que la disponibilidad de Flag Football amplía las bases para que más personas aprendan y se desarrollen mediante la práctica deportiva.

En el contexto del crecimiento internacional de la NFL y la expansión de sus actividades fuera de Estados Unidos, Goodell también abordó la planificación de partidos de la liga en diferentes países. El directivo informó, según registró la NFL, que la próxima temporada contará con nueve encuentros internacionales y una parada específica en México. Calificó esta iniciativa como “maravillosa” para los seguidores mexicanos, al tiempo que destacó la visión global de la organización.

Entre las metas a largo plazo de la NFL figura la aspiración de organizar hasta dieciséis partidos internacionales en una temporada, lo que permitiría que cada uno de los equipos dispute al menos un juego fuera del territorio estadounidense, según explicó Goodell. No obstante, el comisionado matizó que, pese al interés creciente de numerosas ciudades internacionales en acoger estos eventos, actualmente la liga no posee la logística necesaria para satisfacer toda la demanda existente.

Asimismo, Goodell compartió que tanto las franquicias como los propios jugadores han mostrado una acogida positiva hacia estas iniciativas internacionales. Agregó que los atletas “se sienten embajadores” y valoran la experiencia de competir ante públicos diversos, lo que también contribuye al fortalecimiento de la imagen de la NFL en el extranjero.

El auge del Flag Football, tal como subrayó el comisionado durante el acto organizado por la NFL, coincide con un proceso de internacionalización de la liga que contempla la diversificación de mercados y el ingreso a nuevos segmentos de la población, especialmente a través de disciplinas que no implican contacto físico como el Flag Football. Esta estrategia apunta a consolidar el atractivo del fútbol americano más allá de las fronteras tradicionales y a ofrecer nuevas oportunidades deportivas a personas que antes carecían de acceso a la práctica organizada de este deporte.