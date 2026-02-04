La Comisión Europea rechaza el apoyo de Infantino a levantar el veto a Rusia: "Nuestros valores no se negocian"

El debate en torno a la posible reincorporación de selecciones rusas y bielorrusas a las competiciones internacionales de fútbol ha generado una oleada de reacciones en el ámbito deportivo y político europeo, según consignó Europa Press. Glenn Micallef, comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, insistió en que las decisiones sobre reintegrar a equipos sancionados deben adoptarse de manera colectiva y tras evaluar los riesgos, advirtiendo sobre la importancia de la seguridad pública y del alcance que tienen los símbolos deportivos. Este posicionamiento surge tras la propuesta presentada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien sugirió que la reciente prohibición no ha alcanzado sus objetivos y defendió la necesidad de levantar el veto, al menos para las categorías juveniles.

El medio Europa Press detalló que Micallef sostuvo su rechazo a la propuesta de Infantino, señalando que la agresión en Ucrania persiste y que permitir la vuelta de los equipos sancionados equivaldría a ignorar tanto los riesgos actuales como el sufrimiento provocado por el conflicto armado. En sus declaraciones, el comisario europeo subrayó que “el deporte refleja quiénes somos y a qué valores estamos comprometidos”. Subrayó el papel del fútbol para definir el tono de los valores dentro del deporte internacional, al remarcar que “nuestros valores no se negocian”.

Micallef empleó las redes sociales para dirigirse a aficionados, sindicatos y otras organizaciones, llamándolos a establecer límites claros en torno a lo que consideran aceptable para el deporte, alentando la defensa de un modelo deportivo sustentado en la responsabilidad y la solidaridad. “Permitir que los agresores regresen al fútbol mundial como si nada hubiera pasado ignora riesgos reales para la seguridad y el profundo dolor causado por la guerra. Banderas, uniformes e himnos representan a los Estados, sus acciones y sus valores. La normalización no es aceptable”, afirmó el comisario, según reportó Europa Press.

En este contexto, Micallef recordó que tanto otros deportes, como las federaciones y países miembros de la Unión Europea, han manifestado preocupaciones acerca de la iniciativa propuesta por el presidente de la FIFA. De acuerdo con Europa Press, el funcionario insistió en que las decisiones que afectan la integración o exclusión de federaciones deben responder a debates colectivos fundamentados en una evaluación rigurosa de riesgos y la determinación de límites claros.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había criticado días antes la efectividad del veto impuesto a los equipos rusos y bielorrusos, declarando en una conversación recogida por Sky News y posteriormente citada por Europa Press que “no ha servido de nada” y que únicamente “ha creado más frustración y odio”. El dirigente propuso que se considere levantar esta prohibición al menos en la categoría juvenil y agregó: “Tenemos que hacerlo (levantar el veto), al menos en la categoría juvenil. Esta prohibición no ha servido de nada. Esto sólo ha creado más frustración y odio”.

Las declaraciones de Infantino no solo generaron respuestas desde la Comisión Europea. Europa Press reportó que varios países, y especialmente Ucrania, rechazaron sus comentarios. El ministro de Deportes ucraniano, Matvii Bidnyi, calificó las palabras del titular de la FIFA como “irresponsables” e “infantiles” y recordó que, desde la escalada del conflicto ruso en su país, han muerto más de 650 deportistas y entrenadores ucranianos a causa de la agresión militar rusa, entre ellos más de una centena de futbolistas.

En cuanto a los próximos grandes eventos internacionales, Glenn Micallef citó como ejemplo la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, recalcando que la cita deportiva servirá para testimoniar “el poder del deporte para unir”, aunque advirtió sobre la importancia de que las decisiones actuales influyan en el futuro de la comunidad deportiva.

Europa Press puntualizó que la Comisión Europea ha puesto el acento en la relevancia que tienen tanto la seguridad pública como la interpretación de los símbolos nacionales dentro del deporte. También recordó que el comisario enfatizó la necesidad de un análisis exhaustivo en cada medida, evitando la normalización de situaciones de guerra en los entornos deportivos y abogando, en definitiva, por la preservación de los principios éticos y la coherencia frente a situaciones de conflicto internacional.