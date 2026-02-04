Irán confirma que mantendrá negociaciones nucleares con Estados Unidos el viernes en Omán

El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, agradeció públicamente a las autoridades omaníes los preparativos para la próxima ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, según consignó el medio de origen. En su mensaje, Araqchi señaló que la cita tendrá lugar en Mascate este viernes a las 10 de la mañana, en medio de un clima regional marcado por amenazas y advertencias de Washington sobre posibles represalias militares hacia Teherán. La noticia fue confirmada por el gobierno iraní después de varias semanas de presión bilateral, abriendo una nueva etapa de diálogos con la participación directa de altos representantes de ambos países, reportó el medio.

De acuerdo con la información publicada, el ministro de Exteriores iraní no detalló los nombres de los delegados que asistirán a la reunión, aunque fuentes iraníes indicaron que la delegación estadounidense estará encabezada por el enviado especial Steve Witkoff. Por parte del gobierno iraní, se espera que el propio Araqchi lidere el grupo negociador. Tal como detalló la fuente, la agenda girará en torno al programa nuclear iraní, en un contexto marcado por reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido sobre la posibilidad de una ofensiva militar contra intereses iraníes.

Según la cobertura original, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que cualquier avance significativo en las conversaciones requerirá el abordaje de aspectos estratégicos más allá del programa atómico. Rubio señaló como indispensables el tratamiento del desarrollo de misiles balísticos de Irán, el apoyo a grupos armados en la región y la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto de las protestas recientes. Estos requisitos han sido reiterados en las declaraciones oficiales de funcionarios de Washington durante las jornadas previas al encuentro programado.

El reporte subraya que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aprobó la apertura de negociaciones con Estados Unidos bajo la condición de un entorno favorable, exigiendo un marco sin amenazas y sin expectativas que consideren desmedidas. Según la fuente, Pezeshkian instruyó a la delegación a presentarse en Mascate únicamente si se cumplían esos criterios, destacando la importancia que el gobierno de Irán concede a la preeminencia de la soberanía nacional y al rechazo de presiones externas.

El medio también reportó declaraciones recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien durante una entrevista con NBC News aconsejó al líder supremo iraní, Alí Jamenei, mantenerse vigilante ante una escalada en las tensiones bilaterales. Trump afirmó que “el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, debería estar muy preocupado”. En la entrevista difundida por la cadena, el mandatario insistió en que la intervención estadounidense resultó determinante para el desmantelamiento del arsenal nuclear iraní, y que, en su visión, tal acción evitó una crisis de mayor alcance regional, pues, según sus palabras, “los países árabes jamás habrían podido hacerlo. Tenían muchísimo miedo de Irán. Ya no le temen más. Hemos destruido esos magníficos bombarderos B-2”.

El artículo de origen añadió que durante la misma intervención Trump mencionó intentos de funcionarios iraníes por reactivar instalaciones nucleares que habrían sido impactadas por bombardeos estadounidenses en junio. El presidente estadounidense aseguró que la destrucción de dichas instalaciones fue completa y que su gobierno tomó conocimiento de planes para construir una nueva planta en otro punto del país. Al respecto, Trump relató haber transmitido una advertencia directa a las autoridades iraníes: “Si hacen eso, les vamos a hacer cosas muy malas”.

De acuerdo con el reporte, las últimas semanas estuvieron marcadas por el incremento en la intensidad de las amenazas del presidente estadounidense hacia Teherán, con llamados a la clausura total de los programas nuclear y balístico iraníes. El despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos en el área ha acompañado el endurecimiento del discurso, afectando al panorama de seguridad en la región, según publicó la fuente.

Dentro de este contexto, medios estadounidenses informaron sobre un incidente en el mar Arábigo, donde la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní que habría maniobrado de forma agresiva en las proximidades de un portaaviones norteamericano. La acción constituyó otro episodio de tensión militar en torno a las disputas nucleares y al posicionamiento de fuerzas estadounidenses en aguas cercanas, detalló el medio.

Las negociaciones previstas en Mascate se desarrollarán bajo una fuerte supervisión internacional y con la atención centrada en si será posible encontrar un terreno común ante las demandas planteadas por Washington y las condiciones exigidas por Teherán, informó el medio. Por el momento, las expectativas de las partes y el contexto diplomático regional revelan la complejidad del proceso de diálogo, que sigue condicionado por los recientes acontecimientos militares y las posiciones públicas adoptadas por ambos gobiernos.