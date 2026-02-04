El presidente de Portugal valora aplazar su visita a España, donde se reunirá con el Rey, debido a la borrasca Leonardo

El almuerzo ofrecido por los Reyes en honor al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Real de Madrid, así como el resto de actos oficiales programados para este viernes, permanecen sujetos a la decisión final que ambos mandatarios adopten en una llamada telefónica prevista para el jueves. De acuerdo con Europa Press, la continuidad de la agenda oficial queda en el aire a causa de la borrasca Leonardo, fenómeno meteorológico que ha traído consigo intensas lluvias y vientos en la Península Ibérica y las Islas Baleares.

Según consignó Europa Press, las complicaciones surgidas por el temporal han llevado a Rebelo de Sousa a considerar un nuevo aplazamiento de su visita a España, donde tenía prevista una audiencia con el Rey Felipe VI. Esta reunión había sido inicialmente fijada para mediados de diciembre, pero debió postergarse debido a una intervención quirúrgica urgente a la que fue sometido el presidente portugués por una hernia. En caso de que el encuentro se posponga de nuevo, se trataría del segundo retraso desde su planificación original.

La decisión de mantener, modificar o posponer la visita oficial dependerá de la evolución de la borrasca Leonardo, cuyo impacto sobre el territorio peninsular es motivo de atención tanto para la Casa del Rey como para el gobierno portugués. Europa Press detalló que ambos jefes de Estado evaluarán las condiciones meteorológicas y coordinarán sus siguientes pasos tras la conversación telefónica anunciada para el jueves.

En la agenda oficial diseñada para el encuentro de alto nivel en Madrid, la acogida protocolaria incluía una recepción con honores militares al presidente de Portugal, seguida de un encuentro con el Rey Felipe VI y posteriormente un almuerzo ofrecido por los monarcas españoles en el Palacio Real. Los organizadores han enfatizado que todos los actos están pendientes de la decisión final vinculada a la situación que genere la borrasca sobre la movilidad y la seguridad.

Las adversas condiciones meteorológicas generadas por la borrasca Leonardo afectan a buena parte de la Península y Baleares. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, informó a Europa Press que entre hoy y mañana se prevé la recogida de hasta 400 litros por metro cuadrado en sierras de Cádiz y Málaga, así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Estas condiciones suponen un alto riesgo de caídas de ramas, árboles y objetos desde zonas elevadas.

Según lo adelantado por la Aemet, aunque la borrasca Leonardo tenderá a debilitarse gradualmente a partir del viernes, la llegada de una nueva borrasca atlántica el sábado podría ocasionar una renovada intensificación de lluvias y vientos. La previsión para la primera mitad del jueves apunta a precipitaciones extendidas y persistentes, mientras la Península permanece bajo la influencia de frentes atlánticos asociados a Leonardo y con flujos de aire húmedo.

Por otra parte, el contexto meteorológico ya había provocado situaciones de emergencia en Portugal antes de la llegada de la borrasca Leonardo. Europa Press recordó que el pasado jueves se declaró el estado de emergencia en varias zonas de Portugal tras el paso de la borrasca Kristin. Este fenómeno se saldó con la muerte de cinco personas y causó numerosas incidencias, entre ellas inundaciones, cortes en carreteras y problemas en el suministro eléctrico.

El gobierno portugués calificó como “brutales” los daños provocados por Kristin, particularmente en la región Centro del país, y señaló la necesidad de acceder al fondo de solidaridad europeo para afrontar la reconstrucción. Esta experiencia reciente con fenómenos meteorológicos extremos subraya la cautela de las autoridades portuguesas al valorar la viabilidad del viaje presidencial a España bajo la amenaza de nuevas inclemencias asociadas a Leonardo, según destacó Europa Press.

El encuentro bilateral entre los jefes de Estado trasciende la mera formalidad diplomática. Desde su llegada a la presidencia en 2016, Marcelo Rebelo de Sousa ha mantenido una estrecha relación institucional y personal con el Rey Felipe VI, y ambos han compartido presencia en cumbres iberoamericanas, foros económicos y otros eventos oficiales tanto en Portugal como en España. El medio Europa Press indicó que esa relación de confianza y cordialidad llevó a que Portugal fuera el destino del primer viaje internacional de la Princesa de Asturias. Durante la visita de la heredera al trono español a Lisboa en julio de 2024, Rebelo de Sousa la recibió y despidió personalmente en el aeropuerto, un gesto simbólico destacado por la prensa portuguesa y española.

El actual aplazamiento coincide, además, con el inminente proceso de transición presidencial en Portugal, ya que el encuentro entre Rebelo de Sousa y Felipe VI está previsto para dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones portuguesas. En dichos comicios se elegirá al sucesor de Rebelo de Sousa, en una contienda entre el socialista António José Seguro y el líder del partido Chega, André Ventura. La proximidad de la elección añade relevancia institucional a la visita, según contextualizó Europa Press.

Toda la programación oficial que involucra tanto a la familia real española como a la representación portuguesa queda suspendida, a la espera de lo que determinen ambas partes tras su conversación telefónica, informó Europa Press. Mientras tanto, la evolución de la borrasca y sus efectos sobre las infraestructuras y la seguridad siguen en el centro de las preocupaciones que condicionan el calendario bilateral.