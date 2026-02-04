Bruselas rechaza el apoyo de Infantino a levantar el veto a Rusia en el fútbol: "Nuestros valores no se negocian"

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, explicó que el deporte tiene la capacidad de reunir a las personas y reflejar los valores de una sociedad, haciendo énfasis en que lo que suceda después de celebraciones tan importantes como los Juegos de Milán-Cortina 2026 guarda igual o mayor relevancia. A partir de esta idea, planteó una firme oposición a la reciente propuesta del presidente de la FIFA sobre el regreso de los equipos rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales de fútbol, subrayando las implicaciones relacionadas con la agresión de Rusia contra Ucrania y la responsabilidad que implica la defensa de un modelo deportivo basado en la solidaridad y la responsabilidad.

Según reportó Europa Press, Micallef rechazó abiertamente la posibilidad de levantar el veto impuesto a los equipos de Rusia y Bielorrusia en el fútbol internacional, una medida que había sido propuesta por Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En un mensaje difundido en redes sociales, el comisario destacó que la continuación del conflicto armado en Ucrania representa una realidad ineludible y, por ello, recalcó que el deporte debe expresar una postura clara sobre a quiénes elige apoyar.

Europa Press detalló que Micallef dirigió un llamado no solo a los responsables del deporte, sino también a aficionados, sindicatos y organizaciones vinculadas a la actividad deportiva, instándolas a establecer límites precisos respecto a lo que resulta aceptable y a defender principios que resalten la solidaridad y la responsabilidad en el ámbito deportivo europeo. El comisario expresó que permitir el regreso de los representantes de países agresores sin condiciones y sin considerar el contexto de la guerra implicaría desatender peligros reales apuntando a la seguridad, al tiempo que desconocería el profundo dolor que ha ocasionado el conflicto. De acuerdo con sus palabras, los símbolos que identifican a los equipos –como banderas, uniformes e himnos– no solo corresponden a identidades nacionales, sino también a las acciones y valores representados por esos estados.

El medio Europa Press recogió que para Micallef, la normalización bajo estas circunstancias resulta inaceptable, al sostener que “el deporte no existe en el vacío” y que tiene una relación directa con la determinación de quiénes somos y las causas que elegimos proteger como sociedad. El comisario consideró que, en particular, el fútbol cumple un papel central en la proyección de valores a nivel mundial y que decisiones de este tipo establecen el tono para el resto de las disciplinas deportivas. Subrayó además que los valores que definen a Europa “no se negocian”.

En el marco del debate abierto por la propuesta de Infantino, el comisario europeo recordó que distintas federaciones deportivas, otros deportes y gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea ya han manifestado reservas de magnitud ante la idea de reanudar la participación internacional de selecciones rusas y bielorrusas. Micallef defendió que cualquier decisión sobre el tema debe acordarse tras un proceso de debate colectivo, análisis de riesgos y establecimiento de límites claros, de modo tal que se prioricen tanto la seguridad pública como el respeto por los símbolos implicados.

Según indicó Europa Press, en su intervención, Glenn Micallef aludió además a la función integradora del deporte, enfatizando que durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026 se celebrará esa capacidad de unión, aunque recalcó que también es relevante considerar el impacto futuro de las determinaciones que se adopten hoy.

El conflicto en torno al veto a Rusia y Bielorrusia cobró relevancia después de las declaraciones de Gianni Infantino el pasado lunes, tal como publicó Europa Press. El presidente de la FIFA lamentó que la exclusión de estos países “no ha servido de nada” y argumentó que la medida “solo ha creado más frustración y odio”. Infantino sugirió que al menos se debería permitir la participación de equipos juveniles rusos y bielorrusos como forma de reducir las tensiones, tal como indicó en una entrevista con Sky News recogida por Europa Press. Infantino señaló: “Tenemos que hacerlo (levantar el veto), al menos en la categoría juvenil. Esta prohibición no ha servido de nada. Esto sólo ha creado más frustración y odio.”

La postura del presidente de la FIFA ha generado reacciones inmediatas, en particular por parte de Ucrania. El ministro de Deportes ucraniano, Matvii Bidnyi, calificó los comentarios de Infantino de “irresponsables” e “infantiles”, según también consignó Europa Press. Bidnyi recordó que, desde que comenzó la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, más de 650 deportistas y entrenadores ucranianos han muerto, entre ellos más de 100 futbolistas, lo que ha intensificado la postura contraria al levantamiento del veto.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, el comisario europeo resaltó que tales decisiones no deben tomarse de forma unilateral y que es necesario evaluar tanto los riesgos para la seguridad pública como el significado de los símbolos nacionales presentes en las competiciones deportivas. Sostuvo que la verdadera función del deporte, más allá de la competición, reside en su contribución a la cohesión social y su papel como reflejo de los valores y las prioridades colectivas.

El contexto de estas declaraciones se inserta en el debate europeo más amplio respecto a la relación entre deportes y política exterior. En diferentes ámbitos de la Unión Europea, se han manifestado preocupaciones acerca de las posibles repercusiones que tendría volver a permitir la participación de equipos rusos y bielorrusos, dadas las sanciones y medidas restrictivas impuestas como respuesta a la continuidad del conflicto con Ucrania.

El escrutinio de la propuesta de la FIFA y las reacciones tanto de las instituciones europeas como de los países más afectados expone los criterios bajo los cuales se rige actualmente la política deportiva internacional, donde la definición de valores y la defensa de ciertos principios resultan determinantes para decidir sobre el futuro de la participación de determinados países en eventos globales.