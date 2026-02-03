Agencias

X tacha de "abusivo" el allanamiento de sus oficinas en París y asegura que las acusaciones son "infundadas"

La plataforma X ha tachado este martes de "abusivo" el proceso de allanamiento de sus oficinas y ha asegurado que las acusaciones en su contra son "infundadas" tras la apertura de una investigación por la difusión de contenido pornográfico y negacionista generado con la Inteligencia Artificial de la red social.

"Las acusaciones que sustentan la redada de hoy son infundadas y X niega categóricamente cualquier irregularidad", ha señalado la plataforma en un mensaje publicado en redes sociales en el que agrega que se trata de una "investigación criminal politizada".

En este sentido, ha resaltado que esto representa un "teatro policial" diseñado para "lograr objetivos políticos ilegítimos". "La Fiscalía de París claramente intenta presionar a la alta dirección de X en Estados Unidos al atacar a nuestra entidad y empleados franceses, quienes no son el foco de esta investigación", ha precisado.

La Fiscalía de París ha citado a declarar el próximo 20 de abril tanto a Elon Musk, propietario de X, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yicarino, así como a los empleados de la plataforma "en calidad de testigos".

La mencionada investigación arrancó a raíz de una serie de denuncias recibidas el pasado 12 de enero y vinculadas con la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos.

"La investigación se amplió tras otras denuncias que denunciaban el funcionamiento de Grok en la plataforma X, lo que había dado lugar a la difusión de contenidos negacionistas y 'deepfakes' de carácter sexual", señala la Fiscalía francesa.

De hecho, la propia Comisión Europea anunció la semana pasada el inicio de una investigación formal contra X por las imágenes sexuales 'deepfake' generadas sin consentimiento por Grok y otros contenidos controvertidos, que Bruselas sospecha que violan la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

EuropaPress

