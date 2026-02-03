VÍDEO: La Fiscalía de París registra la oficinas de X en Francia y cita a Elon Musk a declarar el 20 de abril

Directivos y empleados de la red social X, antes conocida como Twitter, deberán responder ante la justicia francesa en el contexto de una investigación que abarca acusaciones de manipulación algorítmica, difusión de contenidos ilícitos y supuestos delitos informáticos. De acuerdo con Europa Press, tanto Elon Musk, propietario de la plataforma, como la consejera delegada Linda Yaccarino, han sido citados a declarar el 20 de abril, mientras que otros miembros del personal han recibido citaciones entre los días 20 y 24 de abril de 2026 para comparecer como testigos. Las diligencias se enmarcan en una causa iniciada por la Fiscalía de París a instancias de denuncias recibidas desde enero del año pasado.

Según detalló la Fiscalía de París a través de su cuenta en X, la operación reciente comprendió el registro de las oficinas de la empresa en Francia, efectuado por la unidad de delitos informáticos en conjunto con la división de ciberdelincuencia de la policía francesa y Europol. El medio Europa Press consignó que esta intervención corresponde a una investigación iniciada por sospechas relacionadas con la manipulación del algoritmo de X para priorizar determinados contenidos, tras denuncias presentadas el 12 de enero de 2025.

El punto de partida de la investigación, según informó Europa Press, fue el análisis de posibles alteraciones en la visibilidad de publicaciones dentro de la red social, lo que podría haber afectado a la equidad en la distribución de información. Posteriormente, la Fiscalía amplió el alcance de las indagaciones tras recibir informes vinculados al funcionamiento de Grok, el asistente de inteligencia artificial operado por X. Estas denuncias señalan que Grok habría facilitado la circulación de contenidos negacionistas y la creación de 'deepfakes' con fines sexuales, fenómeno que involucra imágenes digitalmente manipuladas sin consentimiento.

Según publicó Europa Press, los procedimientos abiertos exploran si X incurrió en delitos como complicidad en la posesión, difusión, oferta o puesta a disposición —de forma organizada— de imágenes de menores de contenido sexualmente explícito. Asimismo, la Fiscalía de París investiga la distribución y creación de 'deepfakes' de tipo sexual, lo que representa una afectación directa a la imagen de las personas involucradas. Entre los cargos examinados también figura el negacionismo vinculado a crímenes contra la humanidad, delito tipificado por la legislación francesa.

Los delitos informáticos bajo escrutinio incluyen, según explicó el medio, la extracción fraudulenta de datos procedentes de sistemas automatizados, la alteración intencionada del funcionamiento de estos sistemas y la posible administración de una plataforma digital que opera fuera del marco legal, todo ello en el contexto de organización criminal.

La Comisión Europea, por su parte, anunció la apertura de una investigación formal contra X. Europa Press reportó que Bruselas busca esclarecer si la difusión de imágenes sexualmente explícitas generadas por Grok infringió la Ley de Servicios Digitales (DSA). La normativa europea estipula obligaciones estrictas para las plataformas en materia de lucha contra contenidos ilegales y protección de los derechos de las personas frente a la manipulación digital.

El registro a las oficinas de X en Francia ha sido presentado como parte de las medidas necesarias para recabar pruebas y clarificar el alcance y la naturaleza de los hechos investigados. La Fiscalía de París subrayó en su comunicado que las pesquisas se desarrollan con el apoyo de organismos policiales nacionales y europeos enfocados en la lucha contra la ciberdelincuencia.

La citación a Elon Musk y Linda Yaccarino representa uno de los puntos más destacados dentro de este procedimiento. Desde la perspectiva de las autoridades judiciales, la comparecencia de los principales responsables de X podría aportar claridad tanto sobre las políticas internas de moderación —vinculadas al diseño y la implementación de algoritmos— como sobre los protocolos de control para evitar que la inteligencia artificial genere o difunda contenidos ilícitos.

En el contexto de las investigaciones, la Fiscalía reiteró que la participación de empleados de la plataforma como testigos busca determinar el conocimiento y la posible implicancia de los mismos en la dinámica interna de X. Según los avances informados, tanto el alcance de la manipulación algorítmica como la responsabilidad en la gestión de contenidos generados automáticamente forman parte central de la causa judicial.

El caso se desarrolla en un momento en el que organismos europeos han intensificado las revisiones sobre las principales plataformas digitales, en respuesta al aumento de las denuncias por contenidos ilícitos, manipulación informativa y posibles errores, omisiones o negligencias vinculadas a herramientas de inteligencia artificial implementadas a gran escala. La investigación de la Fiscalía de París, en colaboración con Europol y la policía francesa, se inserta en esta tendencia, según resumió Europa Press en su cobertura, poniendo en primer plano la responsabilidad penal y civil de las empresas tecnológicas en la administración de comunidades virtuales de tamaño global.

Para los responsables de la investigación, el análisis de los datos extraídos y de los protocolos internos de la empresa permitirá identificar si existió una gestión fraudulenta del sistema de automatización de datos y si las acciones de la compañía encajaron en la figura de “banda organizada”, categoría penal reservada para delitos cometidos por grupos estructurados con fines ilícitos. Europa Press detalló, a su vez, que la Fiscalía evalúa la eventual intervención de X en la administración de sistemas orientados a la distribución de materiales prohibidos por la normativa europea y francesa.

Actualmente, la dirección de X no ha emitido un pronunciamiento público sobre las acciones legales ni sobre las demandas específicas relacionadas con la posible manipulación algorítmica o la difusión de materiales ilícitos a través de Grok. Según informó Europa Press, el desarrollo de las diligencias judiciales y las comparecencias ante las autoridades determinarán las responsabilidades individuales y corporativas, así como el impacto potencial sobre la política de contenidos de la red social en territorio europeo.