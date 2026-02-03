Serie previa con motivo de las elecciones en Tailandia de este domingo

Madrid, 3 feb (EFE).- Con motivo de las elecciones generales convocadas para el próximo domingo, 8 de febrero, en Tailandia, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía TAILANDIA ELECCIONES.

Calendario de publicación:

Miércoles 4

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok - Tras haber tenido que cambiar dos veces de nombre desde 2018 por sendas disoluciones por parte del conservador Tribunal Constitucional, el reformista Partido del Pueblo afronta este 8 de febrero sus terceras elecciones generales con mayor madurez política y una rebaja de tono en algunas de sus peticiones emblemáticas, como las que afectan a las leyes que protegen la sacrosanta monarquía tailandesa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok - El conflicto latente con la fronteriza Camboya ha permitido a los partidos conservadores de Tailandia, entre ellos el del actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, izar la bandera nacionalista, una estrategia aparentemente exitosa para restar votos al bando reformista de cara a los comicios del 8 de febrero.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Jueves 5

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok - Tailandia afronta las elecciones de este domingo con programas electorales marcados por propuestas económicas de corte populista, en un momento en el que se espera que el país crezca este año a su ritmo más lento desde 2023, lastrado por la caída del turismo, el debilitamiento del consumo interno y la política arancelaria estadounidense.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TAILANDIA ELECCIONES (Claves)

Bangkok - Las elecciones de Tailandia del domingo evidenciarán las direcciones opuestas de los partidos y candidatos que concurren: la formación reformista, a priori favorita, vuelve a medir sus fuerzas con las poderosas fuerzas conservadoras del país, mientras se celebra en paralelo un referéndum clave para el proceso de democratización nacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE