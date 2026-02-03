Racing enlaza la tercera derrota

Agencias

Buenos Aires, 2 feb (EFE).- Racing Club sufrió este lunes su tercera derrota en fila en el Torneo Apertura del fútbol argentino al caer por 3-1 en su visita a Tigre.

La Academia dirigida por Gustavo Costas, que venía de perder con Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-1 en el debut y por idéntico marcador con Rosario Central en la segunda fecha, cayó hoy en su vista a Tigre con los goles de David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo ‘Paty’ Martínez.

Descontó Gabriel Rojas.

Tigre alcanzó a River Plate en lo alto de la Zona B con 7 puntos mientras que Racing quedó en el sótano, posición que comparte provisionalmente con Instituto de Córdoba, que se enfrentará este martes con Lanús.

Gimnasia y Esgrima La Plata venció hoy por 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata en tanto que Defensa y Justicia igualó sin goles con Estudiantes de La Plata.

La tercera jornada registró el domingo la victoria de Boca Juniors por 2-0 sobre Newell’s Old Boys, el empate sin goles de River Plate en su visita a Rosario Central y el 1-1 de Barracas Central con Deportivo Riestra.

En la Zona B, San Lorenzo derrotó el sábado por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, y en el Grupo A, Atlético Tucumán y Huracán igualaron ese día 1-1, mientras que Independiente y Vélez Sarsfield también habían firmado tablas con un gol por lado.

Este martes se completará la fecha con tres partidos: Banfield-Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia de Mendoza-Sarmiento e Instituto-Lanús. EFE

