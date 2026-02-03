Petro llevará a Trump una cesta con café y chocolates, símbolo de su política antidrogas

Bogotá, 2 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevará este martes a su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, una ancheta (cesta típica) con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilicitos, una de las banderas de su Gobierno.

"Esta no es una ancheta cualquiera, es el resultado del trabajo de miles de familias que dejaron la coca y hoy le apuestan a economías legales", señaló la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, entidad que organizó la canasta.

El obsequio busca demostrar que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos puede convertirse en una alternativa real de vida y desarrollo para las zonas rurales afectadas por el narcotráfico.

Cada producto va acompañado de una tarjeta personalizada dirigida al presidente Trump; al vicepresidente, J.D. Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles; y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

"Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción (...) arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro", dice, en inglés, la tarjeta que acompaña a los productos, que subraya que "representan un país que transforma la ilegalidad en oportunidad".

La cesta de regalo está compuesta por café y chocolates tipo exportación elaborados por 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras vinculadas desde el comienzo de este gobierno a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

El café, presentado en bolsas de 250 gramos, proviene de Argelia, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), una de las regiones históricamente más golpeadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

Petro entregará estos productos a Trump con motivo de la reunión que mantendrán este martes en la Casa Blanca, la primera tras meses de tensiones diplomáticas. El encuentro tiene como eje la lucha contra el narcotráfico, la cooperación bilateral y temas como migración y la situación en Venezuela.

Durante la crisis entre ambos gobiernos, Washington retiró a Colombia de la llamada "certificación" en la lucha antidrogas e incluyó al presidente y a miembros de su entorno en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señalándolos por supuesta vinculación con el narcotráfico.

Petro rechazó estas acusaciones y ha defendido que su administración ha logrado frenar el crecimiento de los cultivos de coca y aumentar las incautaciones de drogas.

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, que acompaña a Petro en Washington, dijo este lunes a EFE que confía en que el mandatario podrá sustentar ante Trump, "con cifras contundentes", que su Gobierno está comprometido con ese objetivo.

"La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico", afirmó.

Además de la crucial reunión con Trump, el mandatario colombiano, que recibió un visado especial para este viaje, tendrá en su agenda en la capital estadounidense actividades "orientadas al diálogo político, académico y comunitario" hasta el 5 de febrero cuando regresará a Bogotá, según Presidencia.