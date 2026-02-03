Noboa hace un nuevo viaje a Emiratos para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos

Quito, 2 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participará este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos entre el 3 y el 5 de febrero, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Según la agenda difundida por el Gobierno, el mandatario se reunirá el mismo día con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el marco de su visita oficial al país.

La cumbre prevé además la realización del foro titulado 'El Nuevo Ecuador' (lema del Gobierno de Noboa), que contará con la participación de la ministra de Economía, Sariha Moya; el ministro de Producción, Luis Jaramillo; la ministra de Educación, Gilda Alcívar; el ministro de Telecomunicaciones, Kury Pesantes, y el propio presidente Noboa.

El viaje se produce mientras la Corte Constitucional analiza el acuerdo de inversiones suscrito entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos en diciembre pasado, durante la última visita del mandatario a ese país, una gira que también incluyó paradas en España y Noruega. Noboa ya había viajado también a Emiratos en mayo de 2024.

En este contexto, el presidente autorizó recientemente al embajador de Ecuador en Emiratos, Felipe Ribadeneira, a suscribir una fe de erratas del acuerdo, tras detectarse "errores de forma y ortográficos derivados de la traducción del texto al idioma español", precisó el Ejecutivo, que aclaró que dichas imprecisiones no alteran el contenido sustantivo ni la intención de las partes.

Noboa ha sido criticado en Ecuador por la frecuencia de sus viajes internacionales, especialmente tras la derrota en el referéndum celebrado en noviembre pasado, en el que impulsaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Su último desplazamiento al exterior fue a Panamá, el martes pasado, para participar en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina, del que regresó de manera anticipada por un supuesto asunto de “emergencia”, que posteriormente fue descartado por el ministro del Interior, John Reimberg. EFE