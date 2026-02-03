Navegantes del Magallanes gana la temporada del béisbol de Venezuela

Caracas, 2 feb (EFE).- Los Navegantes del Magallanes se coronaron este lunes campeones de la temporada 2025-2026 de Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al vencer por 14-4 a los Caribes de Anzoátegui.

La Nave Turca, el equipo más antiguo de Venezuela con casi 109 años de existencia, alzó su decimacuarta copa como visitante, en el Estadio Alfonso 'Chico' Carrasquel del estado Anzoátegui (noreste), luego de un partido que se extendió hasta casi la medianoche.

Los vencedores ratificaron en el sexto juego de la final el despiadado ataque que mostraron en los primeros dos encuentros y que se había esfumado en la tercera fecha, cuando los locales revivieron la esperanza al derrotar a Tiburones por 9-7.

Los Navegantes del Magallanes se acercaron más al campeonato en la cuarta jornada al derrotar a La Tribu por 5-14, pero el equipo oriental pudo reponerse al día siguiente con un 5-3 sobre la Nave.

En la sexta noche, Magallanes mantuvo la ventaja desde la primera entrada, cuando Wilfredo Tovar anotó la primera carrera gracias al impulso de Rougned Odor que bateó un 'infield hit' al campocorto.

Fue en el tercer episodio, que Caribes de Anzoátegui pudo superar el marcador con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo que permitió anotar a Aldrem Corredor.

Sin embargo, la Nave Turca pudo reponerse rápidamente en la cuarta entrada con un cuadrangular de Renato Nuñez y a partir de ese momento, el equipo fue ampliando su ventaja hasta llegar a las 14 carreras. EFE