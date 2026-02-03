Agencias

Marc Anthony, Carlos Vives y Gente de Zona cantarán en la gala del Premio Lo Nuestro

Guardar

Miami (EE.UU.), 2 feb (EFE).- El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony, el colombiano Carlos Vives y el dúo cubano Gente de Zona cantarán en la ceremonia del 'Premio Lo Nuestro' el próximo 19 de febrero en Miami, donde se reconocerá lo mejor de la música latina.

A estos artistas se unirán las argentinas María Becerra, Nathy Peluso y Yami Safdie, el colombiano Sebastián Yatra, la mexicana Sofía Reyes, el DJ italiano Kybba y el productor Gangsta, informó este miércoles en un comunicado Televisa Univision.

Esta es la tercera tanda de artistas anunciada por la cadena de habla hispana, que en las últimas semanas presentó a los mexicanos Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi y Thalía, el colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García como algunos de los protagonistas que cantarán durante la ceremonia en el Kaseya Center de Miami.

La organización destacó que Marc Anthony compartirá escenario por primera vez con Nathy Peluso para interpretar el tema de salsa 'Como en el idilio', apenas una semana después de que el estadounidense lance su primera residencia en Las Vegas el 13 de febrero.

Carlos Vives cantará por su parte el tema 'Te dedico', a la par que aspira a tres 'Premio Lo Nuestro', incluida la categoría a 'Artista del Año'.

Esta edición de los galardones también supondrá el regreso de Sebastián Yatra, quien se subirá al escenario junto con Gente de Zona para interpretar 'Canción para regresar'.

Sofía Reyes cantará 'Beso a beso... dulcemente' en honor a Paloma San Basilio; Yami Safdie interpretará 'Luna de miel'; DJ Kybba debutará con 'Ba ba bad remix', y Gangsta lo hará con su sencillo 'La villa' junto a Ryan Castro y Kapo.

La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

En tanto, Arcángel, Juanes, Los Bukis (grupo cofundado por Marco Antonio Solís), Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales que reconocen su trayectoria y legado.EFE hbc/ims

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kallas dice que es hora de crear una nueva política de la UE para el Ártico

Kallas dice que es hora

El Consejo de Seguridad condena los "atroces y cobardes" ataques de separatistas baluches en Pakistán

El Consejo de Seguridad condena

Sarah Ferguson cierra su fundación benéfica tras salir a la luz nuevos correos que muestran lazos con Epstein

La organización creada por Ferguson en Reino Unido anuncia el cese de actividades luego de descubrirse intercambios privados con Epstein, según fuentes citadas por la BBC, mientras persisten dudas sobre una posible reactivación en el futuro

Sarah Ferguson cierra su fundación

Macron desvela "discusiones técnicas" para que Europa retome el contacto con Rusia

Autoridades y líderes del continente llevan a cabo contactos diplomáticos en coordinación con Kiev para facilitar futuras negociaciones con Moscú, en un contexto marcado por ofensivas rusas sobre infraestructura civil y crecientes llamados europeos a reactivar la interlocución

Macron desvela "discusiones técnicas" para

Las fuerzas gubernamentales de Siria inician su entrada en la ciudad de Qamishli, de mayoría kurda

Un convoy militar respaldado por cerca de cien efectivos comenzó a ingresar a Qamishli después de la confirmación oficial del acuerdo sirio-kurdo, con el fin de asumir responsabilidades de seguridad y facilitar la integración de fuerzas en la zona

Las fuerzas gubernamentales de Siria