Lituania investigará por trata de personas a personas vinculadas a la trama pedófila de Epstein

La apertura de la investigación en Lituania sobre la presunta red de trata de personas vinculada al círculo de Jeffrey Epstein surge después de una revisión detallada de la vasta documentación publicada por autoridades estadounidenses y tras detectar la posible implicación de ciudadanos lituanos en la trama. Según informó la Fiscalía General y la Policía de Lituania en un comunicado conjunto, las instituciones del país báltico avanzaron en la decisión de realizar investigaciones preliminares tras analizar cientos de miles de páginas publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos acerca de las actividades ilegales del empresario estadounidense, fallecido en 2019 mientras se encontraba en prisión.

Las autoridades lituanas señalaron que la decisión de iniciar una investigación preliminar por delitos de trata de personas tiene como propósito determinar la legalidad de las circunstancias señaladas en los documentos procedentes de Estados Unidos. Esta revisión, según publicó el comunicado citado por varios medios internacionales, incluye la colaboración con diferentes socios internacionales y la búsqueda de información relevante en el extranjero. Tal como detalló la Fiscalía General lituana, la magnitud y complejidad de los millones de expedientes motivó a las autoridades a coordinar el análisis en conjunto con las fuerzas policiales y a instar a quienes pudieran haber sido víctimas o testigos de los hechos a aportar pruebas o testimonios adicionales que ayuden a esclarecer los delitos.

Durante el comunicado, el Ministerio Público precisó que una investigación objetiva y profundamente fundamentada, junto con la colaboración judicial con otros estados, solo podía desplegarse con la apertura formal de una investigación preliminar. A raíz de ello, los cuerpos de seguridad de Lituania han puesto en marcha un proceso de recopilación y evaluación de datos, enfatizando la importancia del intercambio de información con otros países implicados indirectamente en la trama internacional de explotación sexual ligada a Epstein, según consignó la propia Fiscalía lituana.

Según el medio, la publicación de los tres millones de documentos estadounidenses permitió identificar la presencia de ciudadanos de varios países de Europa del Este en la red investigada, tanto entre posibles víctimas como entre individuos de interés para la Justicia. En estos archivos, Lituania aparece mencionada como uno de los lugares potenciales de captación de víctimas. Por este motivo, la Fiscalía y la Policía han insistido en la necesidad de recibir toda la información disponible procedente de la ciudadanía, con especial atención a datos no incluidos en los expedientes oficiales estadounidenses.

Mientras tanto, otras naciones de la región han reaccionado ante el alcance de la trama revelada por las autoridades estadounidenses. Según detalló el mismo comunicado conjunto de la Fiscalía lituana, Polonia ha conformado un equipo de trabajo específico para abordar la posible conexión de ciudadanos polacos con la red desmantelada en Estados Unidos, aunque Varsovia no ha iniciado aún una investigación formal. El primer ministro polaco, Donald Tusk, manifestó que, de resultar necesario, solicitará a las autoridades estadounidenses el acceso a documentación no publicada relativa a participación o víctimas polacas que pudieran aparecer en los expedientes de la causa.

La acción de los gobiernos bálticos y de Europa Central responde a la inclusión de sus nacionales o de sus territorios en la lista de países considerados como campo de acción para la captación o el tráfico de personas. Según reportó la Fiscalía lituana, la complejidad del caso y el volumen de documentación requieren un proceso minucioso de análisis de pruebas en colaboración con instituciones judiciales y policiales de otras jurisdicciones, lo que explica la exhortación a la ciudadanía a presentar cualquier evidencia relevante ante las entidades nacionales competentes.

El caso de Jeffrey Epstein continúa generando repercusiones legales y diplomáticas internacionales debido al alcance transnacional de su red, que involucró a personas y escenarios en distintos continentes. La investigación en Lituania forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de diversos gobiernos europeos por identificar y perseguir judicialmente la trata de personas y los delitos vinculados que afectan a ciudadanos propios y extranjeros, tal como reportó la publicación oficial de la Fiscalía General de Lituania.