Las encuestas vaticinan una victoria aplastante de la coalición gobernante en Japón

Tokio, 3 feb (EFE).- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones anticipadas del domingo, que vaticinan que podría lograr la mayoría absoluta en solitario y que con su socio de coalición se aseguraría dos tercios de la Cámara Baja.

Encuestas publicadas en horas recientes por la agencia local de noticias Kyodo y el diario Asahi sugieren que el PLD obtendría al menos 233 escaños en las generales del día 8, muy por encima de los 199 actuales y suficientes para plantear en solitario sus políticas de recortes de gasto e impuestos en la instancia.

Junto a su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), la encuesta apunta a que se asegurarían más de 310 escaños de los 465 en juego, lo que constituiría una victoria aplastante para la alianza y les daría poder para sacar adelante las leyes sin la necesidad de contar con la Cámara Alta, sobre la que prevalecerían.

Los sondeos arrojan, por otra parte, que la recientemente creada Alianza Reformista Centrista, una nueva formación integrada por la unión del Partido Democrático Constitucional (PDC), la principal fuerza de la oposición, y el budista Komeito, antiguo socio de coalición del PLD desde hacía 26 años hasta la llegada de Takaichi, podría reducir a la mitad sus 167 escaños preelectorales.

La alianza no ha dispuesto de demasiado tiempo para consolidar su imagen y trasladar sus políticas a la población, debido a su reciente constitución y a la brevedad de la campaña electoral en curso, de apenas 12 días.

Las encuestas proyectan que otro de los mayores partidos de la oposición, el Partido Democrático para el Pueblo (PDP), clave durante la legislatura del anterior primer ministro, Shigeru Ishiba, mantendrá sus asientos.

Por su parte, se prevé también que el partido minoritario Sanseito, de corte antiinmigración, y la formación Team Mirai, creado por un ingeniero de inteligencia artificial y partidario de reformas tecnológicas, cosechen avances significativos.

Los resultados de un sondeo del periódico económico Nikkei apuntaban la semana pasada estimaciones similares.

En Japón no existe un ente estadístico que elabore este tipo de encuestas, por lo que son los medios de comunicación los que realizan los sondeos de intención de voto o apoyo gubernamental.

Takaichi, que llegó al poder el pasado mes de octubre tras un relevo en el liderazgo del PLD por la dimisión de Ishiba, cuenta con uno de los índices de apoyo más elevados de los últimos años, algo que busca aprovechar con este adelanto electoral para sanear, además, la confianza en su partido, salpicado por varios escándalos que lo llevaron a perder su histórica mayoría parlamentaria. EFE