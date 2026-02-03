El ministro de Defensa alemán pide a oficiales vigilancia ante el radicalismo de derechas

Berlín, 3 feb (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, pidió este martes a los responsables del Ejército germano vigilancia y liderazgo ante el radicalismo de extrema derecha, en unas Fuerzas Armadas que quieren crecer en efectivos, a raíz de un escándalo en la unidad de paracaidistas en el suroeste alemán.

"La dignidad humana es inviolable. Respetarla y protegerla es obligación de todos los poderes públicos y esto se aplica en todas partes, y también cada una de las unidades de las Fuerzas Armadas. Agresiones y humillaciones como las de Zweibrücken no deben ocurrir", dijo Pistorius al visitar la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, en Roth (sur de Alemania).

Pistorius pidió que los oficiales respondan con valentía cuando se produzcan escándalos como el de Zweibrücken, en el que 55 militares fueron investigados y 19 despedidos por, entre otras cosas, participar en actividades descritas como "fiestas nazis", "saludos a Hitler", "exhibicionismo" y actitudes misóginas en medios como la televisión pública 'ARD'.

"Los oficiales de todos los niveles deben actuar. Mirar en lugar de apartar la vista, tener ética profesional en lugar de espíritu de grupo, decencia en lugar de cobardía", afirmó Pistorius, que subrayó que, en general, son las actitudes valientes las que predominan en las Fuerzas Armadas de Alemania, mientras que las otras se identifican con una minoría.

"Es una minoría pequeña, insignificante, pero precisamente por eso necesita toda nuestra atención", señaló el titular de Defensa alemán, que aludió al necesario "liderazgo" de los responsables militares.

"Porque, precisamente en los tiempos que corren, en una época de crisis y guerras, en unas Fuerzas Armadas en expansión, para las que queremos atraer a nuevos jóvenes, es más importante que nunca", agregó el titular de Defensa alemán.

El pasado 1 de enero entró en vigor la reforma del servicio militar alemán tras aprobarse en diciembre una nueva ley cuyo objetivo es aumentar el número de soldados hombres y mujeres en activo de los actuales aproximadamente 184.000 a entre 255.000 y 270.000 para el año 2035, según el Gobierno alemán. EFE