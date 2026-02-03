El escritor S.A. Cosby: "Trump ha dejado desfasadas muchas historias de novela negra"

Lara Malvesí

Barcelona, 3 feb (EFE).- El escritor estadounidense S.A. Cosby, uno de los mayores exponentes del nuevo 'noir' de EE. UU., explica en una entrevista con EFE que los novelistas de ficción de su país están "descolocados" con la realidad que impone Donald Trump, un presidente que, de haber sido un personaje inventado hace dos décadas, "todo el mundo consideraría poco realista".

"Trump nos ha roto los esquemas a los escritores de novela negra porque tramas que planteábamos hace diez o quince años sobre política o corrupción ahora ya no tienen sentido, han quedado desfasadas", afirma Cosby, que trae bajo al brazo al festival de novela negra BCNegra 'El rey de las cenizas' (Salamandra).

El autor discrepa de la norma de que "a los artistas no les conviene hablar de política" en las apariciones públicas, y dice que él intenta "posicionarse" siempre que puede. "Hay gente que no quiere criticar a Trump porque dice que puede quedar afectada su carrera pero, qué importa su carrera comparado con todo lo que está pasando", reflexiona.

La acción de 'El rey de las cenizas' transcurre en Jefferson Run, Virginia, un pequeño pueblo donde todos se conocen y los secretos y la violencia campan a sus anchas. También para la familia protagonista, cuyos tres hijos se enfrentan a los fantasmas del pasado de forma muy distinta.

Shawn Andre Cosby -el nombre completo que encierran sus famosas iniciales- nació en el sureste de Virginia en 1973 y creció en una autocaravana.

Ese recorrido vital le llevó a escribir novelas negras "sin olvidar el componente social" de los personajes que forman parte de las historias, una rara avis en un género en el que históricamente lo más importante era la acción descarnada sin pausa.

"Yo soy más introspectivo y me gusta dar arco emocional a los personajes. Creo que las mejores novelas policíacas, las que más me gustan, son las que son propulsivas y emocionantes, pero también hablan de problemas sociales, de clase, racismo, sexualidad, capitalismo...", cuenta.

El escritor reconoce que tanto la raza como la clase social son "pilares" de su última trama, como también lo son del desarrollo de su propia voz en la literatura.

"Cuando empecé en esto, había muy pocos escritores afroamericanos. Sentía que pocos se parecían a mi y desde luego que ninguno contaba historias sobre orígenes parecidos. Nadie hablaba de la experiencia de los afroamericanos que viven allí donde la esclavitud y la segregación fue una forma legal de dirigir la sociedad durante años", añade.

"Alguien dijo: la gente criticará tus decisiones sin entender tu falta de opciones. Pues eso, estoy totalmente de acuerdo y por ahí va este libro", afirma el autor, que rompió el silencio editorial con 'Maldito asfalto'.

Aclamado por la crítica y la profesión -en la faja de su última historia se podía leer el halago de Stephen King-, hay quien compara 'El rey de las cenizas' con 'El Padrino'.

"Me encanta 'El Padrino'. Seguramente fue una inspiración. Mi generación está tan inspirada por los libros como por las películas, es una realidad, y cuando escribimos escenas las imaginamos de forma cinematográfica", apunta.

Cosby participará en un coloquio en el marco del festival BCNegra con su compatriota Jordan Harper, que también ha aprovechado para presentar 'Silencios que matan', una historia sobre un Hollywood lleno de 'acosadores' que conoce bien tras años como guionista de televisión en Los Ángeles. EFE

