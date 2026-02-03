Agencias

Al menos quince muertos en un accidente de autobús con peregrinos en Brasil

Río de Janeiro, 3 feb (EFE).- Al menos quince personas murieron y varias más sufrieron heridas este martes cuando un autobús que transportaba a cerca de 60 peregrinos religiosos volcó en una carretera en el interior del estado brasileño de Alagoas, informaron fuentes oficiales.

El accidente ocurrió hacia las 7.00 hora local (10.00 GMT) en la carretera regional AL-220, en jurisdicción del municipio de Sao José de Tapera, según el gobierno regional de Alagoas.

Las víctimas, aún sin identificar, fueron siete mujeres, cinco hombres y tres niños.

La gobernación no informó el número de heridos, pero indicó que numerosos pasajeros fueron trasladados a hospitales en municipios vecinos y que utilizó helicóptero para transportar a los más graves.

El autobús transportaba peregrinos de pequeñas ciudades de Alagoas, uno de los estados del empobrecido nordeste brasileño, que habían acudido a Juazeiro do Norte, en el vecino estado de Ceará y uno de los principales destinos religiosos de Brasil por contar con una estatua gigantesca de un venerado sacerdote conocido como Padre Cícero.

De acuerdo con algunos de los sobrevivientes, el conductor del vehículo perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y terminó volcando.

El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, declaró luto oficial de tres días por la tragedia y se desplazó hasta el lugar del accidente para coordinar las acciones de rescate. EFE

