5-3. Los Leones del Escogido vencen a los Cangrejeros y ponen un pie en la semifinal

Guadalajara (México), 2 feb (EFE).- Los Leones del Escogido disfrutaron de una gran labor del lanzador Enny Romero y con ataque oportuno derrotaron este lunes por 5-3 a los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños, resultado que acerca a los dominicanos a la semifinal de la Serie del Caribe que se disputa en Guadalajara.

Los dominicanos castigaron pronto al abridor estadounidense Daryl Thompson, anotaron cinco veces en las primeras cinco entradas y con Romero y sus relevistas defendieron la ventaja.

Daryl Thompson permitió tres hits y regaló dos boletos en dos tercios de entrada.

Los dominicanos se fueron delante 3-0 con sencillo de Gustavo Núñez, boleto a Sócrates Brito, imparable de Junior Lake, doble de Christian Adames, quienes impulsaron carreras. Y un elevado de sacrificio de Aderlin Rodríquez produjo el 3-0.

Un hit de Marco Hernández, error del jardinero central y un doble de Erik González ampliaron en la segunda entrada a 4-0 la diferencia que se extendió a 5-0 en el quinto acto, con un boleto a Lake y un doble de Christian Adames.

Después de su gran faena, Romero fue relevado en el sexto episodio por Luis Frías, quien debió capear la rebelión de los dominicanos.

Imparables de Yohandy Morales y Nelson Velázquez y un boleto a Rubén Castro llenaron las bases sin outs. Un error del campo corto Jack López abrió las puertas del 'home' a Morales, una rola de Shed Long acercó al cuadro de Santurce 2-5 y un hit de Jack López impulsó la tercera anotación.

En el séptimo, Puerto Rico castigó al lanzador Jeffry Yan, quien celebra los outs en el límite de la burla, pero Enmanuel Rivera elevó al jardín central con bases llenas, una gran oportunidad desperdiciada por los Cangrejeros.

Los dominicanos también fueron poco oportunos en el final de esa entrada. Sócrates Brito pegó un triple con un out y quedó anclado en la tercera base.

El cuerpo de relevistas dominicano dominó en los finales y preservó el triunfo.

Por los Leones, Christian Adames bateó de 3-2 con dos impulsadas y por los Cangrejeros, Yohandy Morales y Nelson Velázquez se fueron de 5-3.

Esta noche los Charros de Jalisco mexicanos enfrentarán a los Federales de Chiriquí panameños.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cangrejeros 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 2

Leones 3 1 0 0 1 0 0 0 X 5 7 1

Ganó: Enny Romero (1-0)

Perdió: Daryl Thompson (0-1)

Salvó: Jimmy Cordero (2)

Guadalajara (México), 2 feb (EFE).- El lanzador dominicano Enny Romero afirmó este lunes que su buen desempeño frente al equipo puertorriqueño Cangrejeros de Santurce en la Serie del Caribe se dio tras superar la noche del domingo un estado de fiebre.

"Anoche tuve que irme temprano a descansar, me tomé algunas pastillas, me bebí un té caliente y sudé la fiebre. Ya esta mañana me sentía un poco mejor", declaró el tirador en diálogo con periodistas.

Romero, de 35 años, dominó a los Cangrejeros de Santurce, campeones de Puerto Rico, a los que limitó a 3 hits en 5 entradas y se adjudicó la victoria por 5-3 para los Leones del Escogido, que lideran el campeonato con dos triunfos en dos salidas.

"Hoy no salí con la mentalidad de ponchar a nadie, sino de que ellos hicieran 'swing'. Son bateadores agresivos y pude ganar", señaló.

El lanzador zurdo con experiencia en varios equipos de Grandes Ligas, juega en Japón con los Dragones de Chunichi y, después de su trabajo sólido pinta como candidato para lanzar para Leones en la semifinal o en la final, si el equipo supera la primera fase.

"Yo no pido bola. Si Ramón Santiago (el mánager del equipo) me necesita para la semifinal, para la final o para otra cualquier otro juego, voy a estar disponible", agregó.

Santiago celebró que el equipo haya sumado dos victorias en dos juegos, luego de derrotar el domingo por 5-4 a los Charros de Jalisco mexicanos, pero advirtió que tener casi asegurada la presencia en la semifinal no los relajará.

"Es importante para nosotros no confiarnos y seguir con el enfoque y la determinación en cada partido. Ya el formato de la serie cambió. Hay que ganar la semifinal y también el juego final. Tenemos mucho camino que recorrer", afirmó.

Los Leones del Escogidos, campeones de la pasada edición de la Serie del Caribe, buscan en México su sexto título, el número 24 para República Dominicana.

Santiago matizó que sus pupilos van día con día, sin subestimar a ningún rival porque el torneo es muy parejo.

El equipo dominicano tendrá asueto este marte. El miércoles se enfrentará con los Federales de Chiriquí panameños y el jueves con los Tomateros de Culiacán mexicanos.