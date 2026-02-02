Agencias

Ucrania denuncia que Rusia sigue atacando infraestructuras energéticas en el este del país

Guardar

Las autoridades ucranianas ha denunciado nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en el este del país, dejando a muchos ciudadanos ucranianos sin suministro en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi.

En concreto, el operador del sistema de la red eléctrica de Ucrania, NPC Ukrenergo, ha informado de que los ataques han provocado cortes en 162 establecimientos en las regiones ucranianas mencionadas.

"Como consecuencia de los ataques enemigos contra las infraestructuras energéticas, a fecha de esta mañana, los clientes de las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk y Cherkasi se encuentran sin suministro eléctrico. Se están llevando a cabo trabajos de reparación de emergencia en todos los lugares donde la situación de seguridad lo permite", ha afirmado la operadora en un comunicado en redes sociales.

Los ataques se producen después de los registrados durante el fin de semana, incluyendo el uso de más de 85 aviones no tripulados, que han provocado daños en infraestructuras de transporte y energía, a pesar de que Estados Unidos pidió a Rusia una tregua para facilitar negociaciones tripartitas.

En este sentido, la operadora ucraniana apunta a que las empresas energéticas se encuentran haciendo "todo lo posible" para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible, tras constatar que el consumo energético era un 7,5% más alto la mañana de este lunes con respecto a la semana anterior debido a las condiciones atmosféricas, con una caída de las temperaturas en todo el país.

A estos ataques se suman las inclemencias del tiempo, dado que la congelación de las líneas energéticas ha provocado cortes en las regiones de Odesa, Mikolaiv y Kirovogrado.

La operadora ucraniana ha recalcado que "todas las regiones" del país necesitan ahorrar energía por lo que ha pedido usar con precaución la red y posponer el uso intensivo de electricidad a la noche.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un menor caudal del desembalse de la presa de Quéntar permite reabrir la A-4026 en Pinos Genil

Las autoridades han restablecido la circulación en la vía tras la disminución del flujo de agua, aunque advierten que nuevas precipitaciones previstas podrían obligar a bloquear el paso nuevamente si el nivel del río vuelve a elevarse

Un menor caudal del desembalse

Anthropic revela que las conversaciones con la IA pueden "desempoderar" a los usuarios

Un estudio reciente advierte sobre el riesgo de que herramientas basadas en modelos de lenguaje influyan en la toma de decisiones, creencias y valores de quienes las consultan de manera reiterada, especialmente en ámbitos personales y situaciones emocionalmente complejas

Anthropic revela que las conversaciones

Avianca reactivará la ruta Madrid-El Salvador a partir de la próxima temporada de verano

La compañía colombiana anunció durante Fitur 2026 que volverá a operar vuelos directos entre la capital española y El Salvador en verano, reforzando su presencia en el mercado europeo y apostando por aumentar la conectividad transatlántica

Avianca reactivará la ruta Madrid-El

Los viajes de negocios prevén un alza del 12% en gasto para 2026 pero preocupan los requisitos fronterizos

Los viajes de negocios prevén

Denuncian a una joven por conducir una moto sin carné por Palma

Denuncian a una joven por