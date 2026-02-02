Susana Abaitua no descarta meterse en la piel de las infantas, Elena o Cristina, para un biopic

El reconocimiento al legado de Adolfo Fernández, quien le otorgó su primera oportunidad en el mundo del teatro, apareció en las palabras de Susana Abaitua durante el acto de nominados para los premios más destacados del cine español. Según detalló el medio, Abaitua aseguró que, aunque atraviesa momentos de alegría por el éxito de la película “Un fantasma en la batalla” y su candidatura a ‘Mejor Actriz Protagonista’, no ha podido dejar de pensar en la reciente pérdida de una figura esencial en su desarrollo profesional. La actriz manifestó que ese apoyo inicial marcó su recorrido y que la despedida de Fernández ha sido un episodio difícil en su vida personal y laboral.

En la antesala de la ceremonia, prevista para el 28 de febrero en Barcelona, la Academia de Cine en Madrid recibió a los nominados durante un encuentro tradicional, reportó la fuente original. Abaitua fue una de las figuras más visibles en la jornada, y expresó ante los medios cómo la pasión por la interpretación ha definido sus decisiones vitales. “Me gusta mucho, mucho mi profesión. Me gusta hacer una vida de mi profesión también. Es que es mi vida entera la profesión. O sea, me dedico a eso y me apasiona”, citó el medio sobre sus declaraciones, subrayando la intensidad de su vínculo con la actuación.

De acuerdo con lo publicado, la actriz se mostró satisfecha con la acogida de la película que la ha llevado a recibir la nominación. Abaitua relató que el estreno del largometraje, dirigido por Agustín Díaz Llanes, significó un punto de inflexión, ya que distintos directores y directoras, a quienes ella misma admira, comenzaron a contactarla antes incluso de conocerse las nominaciones. Esta circunstancia, según la actriz, representó una validación profesional y una expansión de sus oportunidades en el sector audiovisual.

El medio puntualizó también sobre los futuros retos que contempla Abaitua. Ante la pregunta acerca de la posibilidad de interpretar a las infantas Elena o Cristina en un biopic, la intérprete se mostró abierta pese a admitir desconocimiento sobre la vida y circunstancias de la familia protagonista. “Conozco muy poco de toda esta historia, tengo que reconocer. Si es un buen personaje y lo que se va a contar es interesante y se va a contar la verdad, siempre es un reto los biopics y todo esto me resulta interesante”, reprodujo el medio, remarcando su disposición hacia papeles complejos si el guion responde a criterios de autenticidad narrativa.

El balance profesional de la actriz se entrelaza así con un momento personal marcado por la ausencia, según consignó el medio, pero Abaitua enfatizó el impulso recibido gracias a figuras como Adolfo Fernández. Para la actriz, la presente nominación y la proyección adquirida no solo representan logros propios sino también el reflejo de los vínculos y aprendizajes forjados en su trayectoria hasta el momento.