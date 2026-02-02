Sony trabaja en un mando de PlayStation con pantalla táctil en vez de botones físicos y joysticks

“A menudo, los mandos se adhieren a una interfaz parecida con una cruceta de direcciones a la izquierda y otros botones al otro lado. Uno de los inconvenientes de los diseños existentes puede ser esta configuración fija. Puede ser demasiado pequeña o demasiado grande para el usuario”, señaló Sony en el documento de patente, según detalló xleaks7. Esta reflexión se materializó en una solicitud de la compañía japonesa para un nuevo control de PlayStation que elimina los botones físicos y los joysticks tradicionales e incorpora una pantalla táctil completamente digital, como reportó el medio.

De acuerdo con la presentación ante la oficina de patentes de Estados Unidos, la solicitud la realizó Sony Interactive Entertainment LLC en febrero de 2023 y la aprobación ocurrió la semana pasada, explicó xleaks7. La patente describe “dispositivos y métodos para un mando de videojuegos” caracterizados por la presencia de una pantalla táctil en lugar de los elementos mecánicos habituales, y ofrece la posibilidad de que cada usuario adapte la interfaz, así como la ubicación y el tamaño de los comandos táctiles, a sus propias preferencias y necesidades.

La documentación oficial, citada por xleaks7, muestra que este prototipo abandona completamente el esquema físico tradicional de los controles de PlayStation. Tanto la cruceta como los clásicos botones cuadrado, triángulo, círculo y equis se transforman en objetos digitales que el usuario puede añadir, mover o redimensionar en la superficie táctil. Además, la tecnología descrita permitiría realizar acciones distintas a través de tocados, pulsaciones, deslizamientos o pellizcos, gracias a un sistema óptico que detecta las distintas formas de interacción sobre la pantalla.

El objetivo principal detrás de este diseño, indica Sony en los documentos recogidos por xleaks7, consiste en ofrecer mayor comodidad y accesibilidad, facilitando que cada persona configure el mando según el tamaño de sus manos y preferencias de uso. Incluso el usuario puede invertir la posición estándar de los botones y cruceta, lo que representa una ruptura respecto al diseño fijo que presentan los controles actuales, detalla la documentación de la patente.

Sony subraya que los mandos convencionales suelen imponer una disposición única de los controles, lo que puede dificultar su uso para algunas personas, especialmente si el tamaño del dispositivo resulta inadecuado. La propuesta patentada busca superar esas limitaciones con una interfaz personalizable en todos sus aspectos, desde la ubicación de cada comando hasta su dimensión y diseño. Todo ello, expone el texto difundido por xleaks7, apunta a ampliar las posibilidades de accesibilidad a un espectro más amplio de jugadores.

En lo referente al desarrollo y lanzamiento comercial de este mando, xleaks7 aclaró en su reporte que la presentación de la patente no implica necesariamente que el producto llegue al mercado. El registro corresponde a una línea de investigación y desarrollo tecnológico de Sony orientada a innovar en los controles para sus futuras consolas, pero hasta el momento no existe ningún anuncio oficial por parte de la empresa sobre su producción o comercialización.

Este nuevo enfoque en el diseño de mandos, patentado por Sony Interactive Entertainment, plantea retos para la industria de videojuegos en cuanto a la preferencia histórica por controles físicos. La compañía no ha dado detalles adicionales, ni ha mostrado prototipos funcionales o fechas estimadas en que este concepto pueda integrarse a las consolas PlayStation actualmente en desarrollo o circulación, según indicó xleaks7.

La información disponible hasta ahora, recogida por medios especializados como xleaks7, se limita a lo descrito en los documentos de la patente y sugiere que la multinacional japonesa busca redefinir las posibilidades de interacción en el entorno del videojuego doméstico, al permitir una personalización profunda y adaptable del hardware de control. Las imágenes asociadas a la patente muestran la eliminación total de componentes mecánicos en favor de una experiencia completamente digital, en la que cada jugador podrá decidir tanto la forma como la disposición de los elementos de juego que emplea.

Este desarrollo se inscribe en una tendencia más general de Sony por explorar nuevas opciones de interacción, aunque hasta ahora la empresa no ha comunicado cuál será el destino final de esta patente. Conforme lo reportado por xleaks7, la noticia sigue despertando interés en la comunidad gamer, a la espera de futuras definiciones oficiales desde la casa matriz de PlayStation.