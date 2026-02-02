Sigue en nivel rojo el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) con otras once estaciones en aviso amarillo

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene una vigilancia intensificada sobre los cauces fluviales de la región, después de que el río Huebra alcanzara el nivel rojo de alerta hidrológica en la estación de Puente Resbala, ubicada en la provincia de Salamanca. Según informó la entidad a las 09:00 horas de este lunes 2 de febrero, el sistema hidrológico de la cuenca del Duero reporta un total de doce avisos activos, ubicados en diferentes puntos de Castilla y León y Galicia, de los cuales uno corresponde a máxima alerta y los otros once a nivel amarillo por riesgo elevado de crecida.

La principal preocupación de la jornada, según detalló la Confederación Hidrográfica del Duero, radica en el comportamiento del Huebra en Puente Resbala, donde las mediciones oficiales mantienen el estado de alerta roja debido al elevado caudal registrado. Esta condición implica medidas preventivas y la activación de los protocolos para situaciones de emergencias, ya que el nivel rojo se considera indicador de posible desbordamiento o afección grave a infraestructuras, cultivos y poblaciones cercanas.

Otros once tramos de ríos en la cuenca se encuentran bajo advertencia de nivel amarillo. La provincia de León concentra la mayor cantidad de tramos en situación de precaución, con cinco alertas repartidas entre el río Bernesga a su paso por Villamanín, Cascantes y también al recorrer la capital leonesa. El Omaña en Las Omañas y el Tuerto en Quintana del Castillo completan el listado de caudales con dicho nivel en territorio leonés, según publicó la Confederación Hidrográfica del Duero.

Otras provincias registran también situación de aviso. En Segovia, el río Eresma presenta un caudal elevado a su paso por la capital segoviana, mientras que en Salamanca, el río Mayas en Robledo-Mayas figura en el listado de nivel amarillo. La provincia de Zamora muestra precauciones en el río Negro a la altura de Santa Eulalia de Ríonegro y en el río Tera en la estación de Puebla de Sanabria, de acuerdo con la información recogida por la Confederación.

La advertencia hidrológica se extiende a Palencia, donde el río Ucieza en Villalcázar de Sirga permanece bajo monitorización especial por riesgo de crecida. En Galicia, el río Támega en Rabal, en la provincia de Ourense, también se encuentra afectado por esta serie de alertas, sumándose así a la lista de zonas con condiciones hidrográficas comprometidas en el ámbito de la cuenca del Duero, según reportó la entidad responsable de su gestión.

El mapa de vigilancia hidrológica de la Confederación muestra que la situación del Huebra en Puente Resbala constituye la principal incidencia, mientras que el resto de las advertencias amarillas requieren atención constante de los equipos encargados de la gestión de riesgos y protección civil locales. Las autoridades recalcaron que se mantienen en contacto permanente con los ayuntamientos y organismos de emergencias para coordinar actuaciones en caso de agravarse la situación en alguno de los tramos fluviales bajo aviso.

De acuerdo con las informaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, la activación de niveles de alerta hidráulica responde al seguimiento de indicadores como el caudal y la altura de los ríos, la evolución de las precipitaciones y los datos recabados a partir de estaciones de aforo distribuidas por toda la cuenca. La autoridad reconoció que la persistencia de alertas como la del Huebra en nivel rojo obliga a un seguimiento constante y a la preparación de actuaciones destinadas a reducir los posibles daños en terrenos agrícolas, infraestructuras adyacentes y núcleos urbanos.

El organismo también enfatizó la importancia de las recomendaciones a la población en las áreas potencialmente afectadas, instando a extremar la precaución y a consultar las actualizaciones emitidas por los canales oficiales durante estos episodios de crecida inusual. La evolución de los caudales será objeto de revisiones periódicas y las alertas se actualizarán en función de las últimas mediciones e informes técnicos que se produzcan en las próximas horas.