Sevilla activa la fase de preemergencias y corta más de una decena de calles por caída de árboles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido para este lunes avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en diversos puntos de Andalucía, con previsiones de precipitaciones acumuladas de quince litros por metro cuadrado en una hora desde las 6:00 hasta la 1:00. Las zonas afectadas abarcan las comarcas gaditanas de Grazalema, Campiña gaditana, Estrecho, Litoral gaditano, además de Aracena en Huelva y la Sierra norte de Sevilla, según consignó Europa Press en base a datos de la Aemet. En paralelo, se han registrado avisos relacionados con fuertes vientos en Almería y Jaén y fenómenos costeros en las costas de Cádiz, Huelva, Granada y Almería.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Sevilla activó el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia debido a las intensas rachas de viento que comenzaron a presentarse desde las primeras horas de la mañana. La caída de árboles y ramas provocó "numerosas incidencias" en la ciudad, según informó Emergencias Sevilla a través de su perfil oficial en la red social X, citó Europa Press. La situación obligó a tomar medidas drásticas como el corte de más de una decena de calles y avenidas en distintos barrios de la capital andaluza.

Entre las vías afectadas, el Consistorio sevillano confirmó la interrupción del tráfico en la calle Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido Glorieta Olímpica a Barqueta, así como en la avenida de la Palmera a la altura de la calle Padre García Tejero, la calle Castillo Alcalá de Guadaíra, la Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano, y la calle Corral del Acabose. Además, la SE-020 quedó cerrada en ambos sentidos en la zona de Miraflores. El tráfico también resultó suspendido en la avenida de Jerez en dirección a Cádiz, con desvíos organizados en la Glorieta Plus Ultra. Otras calles y zonas urbanas como Corral Del Olmo, Estrella Sirio, Cortijo de las Casillas, avenida Barzola número 46, la barriada del Avión, Corral del Agua y la avenida de la Raza a la altura de la glorieta de Lagoh, también sufrieron cortes de circulación.

La decisión de cerrar estas arterias urbanas se relaciona directamente con la caída de árboles y ramas por la intensidad del viento, lo que representa un riesgo tanto para la circulación como para la integridad de los viandantes, detalló Emergencias Sevilla. Ante la previsión de lluvias y tormentas acompañadas de más rachas de viento, el Ayuntamiento decidió clausurar de manera preventiva parques públicos, cementerios y todas las instalaciones deportivas al aire libre, como parte de las medidas anticipatorias para evitar incidentes mayores. Estas acciones buscan minimizar el impacto sobre la ciudadanía, según publicó el Servicio de Emergencias de Sevilla en la red social X.

El propio Servicio de Emergencias de Sevilla indicó que todos los recursos municipales permanecían movilizados y preparados para intervenir en caso de que lo requiriera la evolución de los fenómenos meteorológicos. Además, los responsables del dispositivo señalaron que, una vez termine este episodio climatológico y tras la inspección técnica correspondiente, se procedería al restablecimiento de la normalidad en los servicios y el tráfico urbano.

A la vez, desde Emergencias Sevilla se difundieron consejos para la población, orientados a extremar las precauciones en los desplazamientos urbanos, con especial atención al denominado "efecto pantalla" durante la conducción en tramos de fuerte viento. Recalcaron la importancia de transitar con cautela en zonas arboladas o donde existan estructuras metálicas expuestas. La ciudadanía recibió recomendaciones específicas para recoger toldos y retirar objetos susceptibles de desprenderse y caer al vacío, en prevención de incidentes adicionales.

El panorama que describió el medio Europa Press a partir de los informes municipales y de la Aemet incluye también el despliegue de avisos por lluvias en Cádiz, Huelva y Sevilla. Almería y Jaén se mantienen bajo advertencia por vientos intensos, y las zonas costeras de Cádiz, Huelva, Granada y Almería tienen activa la alerta por fenómenos marítimos adversos. Todas estas medidas y protocolos pretenden garantizar la seguridad pública y prevenir siniestros laborales o personales asociados a las condiciones meteorológicas adversas.

Las autoridades municipales y los servicios de emergencia recalcaron que la aplicación del Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia se justifica por la necesidad de priorizar la seguridad y actuar de manera anticipada frente a eventos climáticos que, como en este caso, están provocando caídas de árboles, cortes en la circulación y la suspensión de actividades en espacios públicos. Este operativo responde tanto a la intensidad de las rachas de viento registradas como a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, que anticipan la posible prolongación del episodio de lluvias y tormentas en las próximas horas.