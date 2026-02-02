Sanidad saca a audiencia pública un RD para garantizar la calidad y seguridad en radiodiagnóstico y medicina nuclear

La obligación de archivar la información clínica de los pacientes de forma digital y en un formato legible durante al menos treinta años figura entre las nuevas medidas propuestas en el proceso de consulta pública del proyecto de Real Decreto para mejorar la calidad y la seguridad en los procedimientos médico-radiológicos que emplean rayos X en España. Esta iniciativa, según consignó el Ministerio de Sanidad a través del anuncio de la audiencia pública, mantiene abierto el plazo para recibir aportaciones hasta el miércoles 18 de febrero, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas sobre los estándares y controles en radiodiagnóstico y medicina nuclear.

Tal como detalló el medio informativo sobre la propuesta oficial, el proyecto de Real Decreto busca responder al incremento sustancial tanto en el número como en la complejidad de procedimientos médicos que utilizan radiaciones ionizantes. El texto oficial, citado por la fuente, subraya que este crecimiento, junto con el desarrollo constante de innovaciones tecnológicas en el sector, ha desencadenado un aumento considerable en el volumen de exposiciones médicas y, en consecuencia, de los riesgos asociados a dichos procedimientos.

Según reportó el Ministerio de Sanidad, el proyecto recalca la necesidad de que las unidades asistenciales de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear ajusten su estructura, recursos, organización y operación. Deben actuar conforme a los estándares actuales de suficiencia, eficacia y seguridad definidos por la evidencia científica y orientados a alcanzar los niveles máximos de calidad y protección requeridos en su ámbito de intervención.

El borrador del Real Decreto, de acuerdo con la información divulgada por Sanidad, introduce criterios obligatorios que todos los centros sanitarios que realicen procedimientos médico-radiológicos con rayos X deberán seguir una vez que la normativa entre en vigor. En el caso de unidades de nueva creación, los centros dispondrán de hasta un año desde su puesta en funcionamiento para adaptar sus programas de garantía de calidad y seguridad, cumpliendo así con lo dispuesto en el texto oficial.

De acuerdo con lo estipulado en la nueva normativa, los programas de garantía de calidad constituyen un elemento indispensable para asegurar tanto el correcto funcionamiento de los equipos como la adecuada organización y resultados de los procedimientos. Estas medidas, según el documento en consulta y detallado por el Ministerio, tendrán carácter obligatorio en todas las unidades asistenciales afectadas.

Además, el Real Decreto en trámite exige que los centros remitan anualmente a la autoridad sanitaria competente un informe que recoja los resultados de los programas de garantía de calidad y seguridad. El objetivo, según el Ministerio, es facilitar el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de los parámetros establecidos.

Otra de las obligaciones incluidas en la propuesta normativa es la de constituir una comisión de garantía de calidad y seguridad en radiodiagnóstico en aquellos centros que dispongan de unidades asistenciales de radiodiagnóstico o que realicen cualquier procedimiento médico con rayos X. Esta comisión deberá celebrar al menos dos reuniones al año y estará a cargo de supervisar y dar seguimiento al programa de calidad, así como de proponer mejoras y evaluar el cumplimiento de los estándares.

El proyecto también establece que los especialistas en radiofísica hospitalaria y los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear tendrán funciones concretas definidas en el texto legal. Ambos perfiles profesionales deberán estar representados en la comisión de garantía de calidad y seguridad, garantizándose su participación activa en la elaboración y supervisión de los programas correspondientes.

Según lo publicado por el Ministerio de Sanidad, otra pieza central del proyecto es el refuerzo de las actividades de formación continuada destinadas a todo el personal involucrado en las unidades asistenciales. El texto exige la actualización y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades, con el fin de favorecer la adaptación continua de los profesionales a los avances tecnológicos y científicos.

El borrador del Real Decreto, además, introduce modificaciones puntuales al Real Decreto 673/2023, de 18 de julio, centradas en la evaluación de las dosis absorbidas durante los tratamientos que emplean radiofármacos y en la selección de pruebas de aceptación de equipamientos. Estas modificaciones, según explica el texto oficial del Ministerio, otorgan una mayor capacidad de decisión a los usuarios de los dispositivos empleados en medicina nuclear y radiodiagnóstico.

El impulso del Ministerio de Sanidad para actualizar el marco regulatorio en torno al uso de radiaciones ionizantes en el ámbito sanitario responde tanto a la evolución de las técnicas médicas como al compromiso con la protección de los pacientes y el personal sanitario. El diseño de los mecanismos de garantía y supervisión, acompañados de control documental y formación especializada, apunta a consolidar unos niveles de seguridad y calidad adecuados a las exigencias actuales de la práctica médica con rayos X, según detalla la información recabada en la documentación oficialmente difundida.