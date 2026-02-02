Previa del Panathinaikos - Real Madrid

Tras la reciente victoria del Panathinaikos en el Movistar Arena, el Real Madrid afronta un reto mayúsculo en la Euroliga: viajar a Atenas para enfrentar nuevamente al único equipo que ha logrado vencerle en su cancha esta temporada. Según publicó el medio, el partido marca el inicio de una intensa semana europea para los dirigidos por Sergio Scariolo, quienes buscan revertir la tendencia de tropiezos fuera de casa en una fase regular caracterizada por la exigencia y la acumulación de partidos.

El medio detalló que el Real Madrid iniciará este martes una nueva doble jornada en la máxima competición continental. El primer desafío tendrá lugar en el Telekom Center de Atenas, donde se medirá a Panathinaikos a las 20.15 horas. La visita pone a prueba el rendimiento del conjunto blanco lejos del Movistar Arena, una faceta que ha resultado problemática este curso y que quedó patente la pasada semana tras la derrota ante Paris Basketball, que se impuso por 98-92. Ese resultado significó la octava caída del equipo español como visitante, y la quinta sufrida ante rivales fuera del top 10 de la clasificación, situación que dificulta su posición en la tabla para un club que suma once títulos europeos.

De acuerdo con la cobertura, pese a ese contratiempo, los blancos continúan en la zona alta de la Euroliga. Actualmente son quintos en la clasificación, igualados con Valencia Basket y Barça, todos con un balance de 16 victorias y 9 derrotas. Solo les separa una victoria del AS Monaco, Estrella Roja y Panathinaikos, adversario directo en este tramo de la temporada y próximo contendiente antes de otro desplazamiento complejo al Dubai BC, donde culminarán esta exigente doble salida.

El equipo griego, bajo las órdenes de Ergin Ataman, se mantiene en la octava posición. El medio señaló que la escuadra helena ha mostrado irregularidad durante la campaña, registrando 8 triunfos y 4 derrotas en su pabellón OAKA y tres de esas caídas han ocurrido en los seis partidos recientes como local. El Panathinaikos llega tras dos encuentros fuera de casa con resultados contrastantes: perdió frente a Maccabi Tel Aviv (75-71) y posteriormente venció, en un partido ajustado, al ASVEL Villeurbanne (78-79). Kendrick Nunn, escolta estadounidense, ha estado ausente por lesión de tobillo en ambos compromisos pero podría reaparecer ante los madrileños, favoreciendo el ataque griego.

Tal como publicó la fuente, Panathinaikos es el único equipo que ha derrotado al Real Madrid en el Movistar Arena, logrando una victoria por 77-87. En esa ocasión, el exNBA Kenneth Faried destacó con 16 puntos y 8 rebotes; no obstante, su influencia ha disminuido en fechas recientes y el entrenador Ataman opta por otras soluciones en su rotación. Figuras como el experimentado base Kostas Sloukas, el turco Cedi Osman y el internacional español Juancho Hernangómez forman parte de las principales armas exteriores del club verde. El apartado interior, en tanto, depende en gran parte de Richaun Holmes.

El historial reciente entre ambos equipos no ha sido favorable para los de Madrid, quienes fueron derrotados claramente en su más reciente visita a Atenas con marcador de 85-70, y también en la final de la Euroliga 2024 ante este rival. El medio subrayó que mejorar la defensa será una premisa esencial para el Real Madrid si pretende reforzar sus aspiraciones en la Euroliga. Además, Sergio Scariolo no podrá disponer de dos piezas clave: Theo Maledon y Gaby Deck, ambos lesionados. Por el contrario, el técnico recupera a Alberto Abalde y Andrés Feliz, que llegan disponibles para contribuir al juego exterior y dar profundidad al banquillo.

Respecto a las plantillas previstas por los entrenadores, el posible quinteto inicial del Panathinaikos lo conforman Sloukas, Grant, Osman, Hernangómez y Holmes; completan la convocatoria Shorts, Nunn, Mitoglou, Faried, Rogkavopoulos, Kalaitzakis, Grigonis, Samodurov y Toliopoulos. En el Real Madrid, se espera que salten al parquet Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares, seguidos por Lyles, Garuba, Feliz, Llull, Kramer, Len, Procida y Almansa desde la banca.

Los árbitros designados para el encuentro son Belosevic, Jovcic y Zamojski. Según detalló el medio, el enfrentamiento dará comienzo a las 20.15 horas y se emitirá a través de Movistar Deportes. El partido representa una nueva oportunidad para que el equipo de Scariolo deje atrás sus dificultades en escenarios hostiles y mantenga su posición entre los mejores de la Euroliga antes de otro compromiso de alto nivel en el continente.