Polonia registra una cifra récord de globos procedentes de Bielorrusia por tercer día consecutivo

Las autoridades polacas han detenido a varias personas, señaladas por su presunta participación en los recientes lanzamientos de globos desde Bielorrusia hacia territorio de Polonia, según reportaron las Fuerzas Armadas. A pesar de que el ejército ha descartado que estos eventos representen una amenaza directa para la seguridad nacional, sí los califica como “violaciones del espacio aéreo”, en una serie de incidentes que suman ya tres días consecutivos de cifras récord, de acuerdo con lo publicado por el medio.

Según la información proporcionada por las Fuerzas Armadas polacas y consignada por el medio, las intrusiones se detectaron durante la noche del 1 al 2 de febrero, cuando los radares militares identificaron la entrada de objetos sospechosos, con apariencia de globos. Estas incursiones superan ya los registros habituales y se producen desde el lado bielorruso de la frontera, lo que ha motivado una respuesta coordinada entre distintas agencias policiales y militares polacas para localizarlos y neutralizar cualquier posible amenaza. El comunicado oficial difundido a través de redes sociales por los mandos castrenses destaca que se mantiene la preparación operativa permanente para proteger el espacio aéreo nacional.

El medio detalló que, pese al aumento en la frecuencia de estos incidentes, las autoridades polacas insisten en que los globos no han puesto en peligro la seguridad del tráfico aéreo ni la integridad de la población. Tal como consignó el comunicado militar, la rápida cooperación entre los cuerpos de seguridad del Estado ha permitido actuar con eficiencia ante cada nuevo suceso, facilitando la localización e investigación de los objetos, así como la detención de individuos que podrían estar vinculados a estos movimientos.

Reportó la misma fuente que esta sucesión de intrusiones no es inédita en la zona fronteriza. Incidentes anteriores motivaron a Varsovia a restringir el tráfico aéreo en ciertas áreas limítrofes, en un esfuerzo por monitorear y controlar la situación. Con la invasión militar de Ucrania puesta en marcha por Rusia desde febrero de 2022, los países que comparten frontera con Ucrania, incluida Polonia, han denunciado un incremento en actos asociados a lo que denominan “guerra híbrida”, maniobras que según sostienen buscan generar inestabilidad y confusión en puntos estratégicos como las fronteras orientales de la Unión Europea, reveló el medio.

Las denuncias internacionales indican que parte de estas tácticas incluirían el uso de globos, posiblemente para facilitar el tráfico de mercancías ilegales o buscar fines de inteligencia, así como favorecer la migración irregular hacia el espacio comunitario europeo. Tal como informó el medio citado, junto al fenómeno de los globos lanzados desde Bielorrusia se observa también un aumento en el flujo de personas intentando cruzar irregularmente hacia países miembros de la Unión.

Según expone el comunicado castrense reproducido por el medio, la vigilancia tecnológica y la coordinación interinstitucional han sido esenciales para rastrear el recorrido de los globos, monitorizar su desplazamiento y minimizar riesgos colaterales tanto en tierra como en el espacio aéreo. Esta preocupación se enmarca en el contexto de persistente tensión entre las autoridades polacas y bielorrusas, a raíz de una serie de incidentes fronterizos que incluyen, además del incremento del tráfico de personas, intentos de contrabando de mercancías mediante diversos métodos.

Tanto la localización de los globos como el seguimiento a las personas sobre las que recaen sospechas forman parte de los esfuerzos oficiales para contener actos que puedan alterar la seguridad o la estabilidad en los límites fronterizos del país. Las Fuerzas Armadas subrayan su disposición a mantener la vigilancia y la cooperación con instancias civiles, reforzando sus protocolos conforme evolucione la situación y especialmente mientras persistan actividades consideradas irregulares por parte de Bielorrusia.