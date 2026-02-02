Agencias

Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en su vivienda de Arona (Tenerife) y detienen a un hombre

Guardar

Efectivos de la Guardia Civil han localizado el cuerpo sin vida de una mujer en su vivienda, ubicada en la zona de Costa del Silencio, en el municipio de Arona (Tenerife), y ya hay detenido un hombre.

Según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press, el cuerpo de la mujer fue localizado en la mañana de este domingo, 1 de febrero, con signos de violencia, si bien matizan que se descarta que sea un caso de violencia de género.

Tras la localización del cuerpo de la mujer, los agentes de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de los hechos, un hombre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un menor caudal del desembalse de la presa de Quéntar permite reabrir la A-4026 en Pinos Genil

Las autoridades han restablecido la circulación en la vía tras la disminución del flujo de agua, aunque advierten que nuevas precipitaciones previstas podrían obligar a bloquear el paso nuevamente si el nivel del río vuelve a elevarse

Un menor caudal del desembalse

Anthropic revela que las conversaciones con la IA pueden "desempoderar" a los usuarios

Un estudio reciente advierte sobre el riesgo de que herramientas basadas en modelos de lenguaje influyan en la toma de decisiones, creencias y valores de quienes las consultan de manera reiterada, especialmente en ámbitos personales y situaciones emocionalmente complejas

Anthropic revela que las conversaciones

Avianca reactivará la ruta Madrid-El Salvador a partir de la próxima temporada de verano

La compañía colombiana anunció durante Fitur 2026 que volverá a operar vuelos directos entre la capital española y El Salvador en verano, reforzando su presencia en el mercado europeo y apostando por aumentar la conectividad transatlántica

Avianca reactivará la ruta Madrid-El

Los viajes de negocios prevén un alza del 12% en gasto para 2026 pero preocupan los requisitos fronterizos

Los viajes de negocios prevén

Denuncian a una joven por conducir una moto sin carné por Palma

Denuncian a una joven por