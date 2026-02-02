LG pausa el desarrollo de los televisores 8K

En enero, durante el evento CES 2026, LG dejó clara su posición sobre los televisores 8K al indicar que cuenta con la tecnología necesaria para fabricarlos y podría reanudar la producción cuando la industria lo demande. Esta declaración plantea el contexto en el que la compañía surcoreana decidió pausar el desarrollo de nuevos modelos 8K, una estrategia motivada, según publicó el medio FlatpanelsHD, por el escaso interés del público en este segmento de productos de ultra alta definición.

Según detalló FlatpanelsHD, LG había liderado el lanzamiento de televisores con esta tecnología, lanzando al mercado en 2019 el primer modelo OLED 8K de 88 pulgadas, anunciado un año antes. Este dispositivo incorporaba una resolución nativa de 7.680 x 4.320 píxeles y sumaba un total de 33 millones de píxeles autoluminiscentes, capaces de mostrar negros absolutos. La compañía reforzó su catálogo con modelos posteriores: en 2020 presentó el televisor ZX de 77 pulgadas y continuó con actualizaciones anuales bajo la serie OLED Z, lanzando versiones Z1 en 2021, Z2 en 2022 y Z3 en 2023.

FlatpanelsHD añadió que, tras la salida de estos dispositivos, no se han conocido nuevos anuncios de modelos 8K por parte de LG, aunque la firma ha continuado comercializando el modelo más reciente de la gama hasta el año 2025. Al ser consultados durante la feria CES 2026, responsables de LG aseguraron al medio que “disponen de la capacidad tecnológica necesaria” y que están “analizando exhaustivamente las tendencias actuales del mercado de pantallas y las tendencias dentro del ecosistema de contenido 8K”, con el objetivo de “responder de inmediato cuando el mercado y los clientes determinen que es el momento oportuno”.

El lanzamiento del televisor OLED 8K por LG se dio en el marco de la IFA de Berlín en 2019, donde otras marcas destacadas como Samsung, Sharp, TCL, Hisense y Sony también presentaron sus modelos 8K. Samsung mostró sus QLED Q900R en tamaños de 65, 75 y 85 pulgadas, caracterizados por el uso de tecnología QuantumDot para el escalado de imágenes 4K. Sharp aportó su experiencia con los monitores LCD Aquos 8K, TCL presentó televisores OLED 8K, Hisense mostró los televisores ULED XD de 85 pulgadas y Sony exhibió la serie BRAVIA MASTER Series ZG9 8K con tecnología HDR y retroiluminación 'full array'.

De acuerdo con FlatpanelsHD, los fabricantes supusieron que el comienzo de la producción y venta masiva de televisores 8K estaría acompañado por un incremento paralelo en la disponibilidad de contenido en esa resolución, impulsado especialmente por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se transmitieron en 8K. Sin embargo, la oferta real de programas, películas y eventos deportivos grabados y emitidos en ese formato no se expandió en la magnitud esperada. A esto se sumó la estabilidad de los elevados precios de venta de estos equipos, lo que dificultó su acceso para la mayoría de los consumidores y frenó una adopción más amplia.

El medio especializado también analizó la competencia tecnológica dentro del sector 8K. Dos de los principales enfoques distinguen las propuestas de los fabricantes: por un lado, LG apostó por paneles con resolución 8K nativa, mientras que Samsung se inclinó por el uso de inteligencia artificial y procesadores avanzados para escalar imágenes 4K hasta 8K. Esta dualidad generó varios debates y comparaciones, además de influir en las decisiones de compra de los clientes, que encontraron propuestas diferentes en función de la marca.

Según la información reportada por FlatpanelsHD, además de la escasez de contenidos y los costos, los consumidores han mostrado poco interés en reemplazar sus televisores actuales por modelos 8K, una tendencia que llevó a LG a suspender la investigación y el desarrollo de nuevos dispositivos en este segmento. La compañía ha optado por seguir observando el comportamiento del mercado y la evolución del desarrollo de contenidos en ultra alta definición antes de tomar la decisión de regresar a la producción de televisores con estas características.

LG confirmó al medio que se mantiene preparada para reactivar la producción si el entorno comercial cambia y la demanda de los clientes aumenta. Mientras tanto, la compañía mantendrá a la venta sus modelos 8K más recientes hasta 2025 y continuará evaluando las oportunidades del mercado global en función de la evolución de la tecnología y la disponibilidad de contenido relevante.