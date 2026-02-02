Identificado el hombre que tiró una piel de plátano a Vinícius en el Albacete-Real Madrid de Copa del Rey

La Policía Nacional ha identificado al espectador que arrojó una piel de plátano al futbolista brasileño Vinícius Jr durante el Albacete-Real Madrid de octavos de final de la Copa del Rey, por lo que ha sido propuesto para sanción administrativa.

El pasado día 14 de enero durante este partido disputado en el Estadio Carlos Belmonte, un espectador que se encontraba presenciando el encuentro desde la tribuna, arrojó una piel de plátano al extremo madridista durante un lance del juego, entendiéndose "esta acción como un claro signo de racismo contra el deportista".

Gracias a los medios técnicos y el dispositivo de seguridad establecido por la Policía Nacional con motivo de este encuentro, el espectador que realizó esta acción pudo ser plenamente identificado, siendo propuesto para sanción administrativa a tenor de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.