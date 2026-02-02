Herida una mujer de 28 años tras la colisión de dos turismos en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en Logroño

De acuerdo con la información facilitada por SOS Rioja 112, una persona alertó sobre el accidente poco después de las 07:45 de la mañana, lo que motivó la movilización inmediata de los equipos de asistencia. Una mujer de 28 años resultó herida tras la colisión, ocurrida en la rotonda de la calle Chile con la LO-20, en la ciudad de Logroño.

El medio SOS Rioja 112 detalló que tras el aviso, unidades de la Policía Local y el Servicio Riojano de Salud acudieron al punto del accidente. A su llegada, los agentes y el personal sanitario atendieron en primer término a la víctima, que presentaba lesiones resultantes del impacto entre los dos vehículos.

Según publicó SOS Rioja 112, la intervención de los recursos de emergencia continuó en el lugar antes de que la mujer herida fuera trasladada al hospital Viamed Los Manzanos, donde ingresó en el área de urgencias. No se ha especificado la gravedad de las heridas ni el estado de los otros ocupantes implicados, si los hubiese, al cierre de esta información.

El suceso, registrado en una de las principales vías de Logroño, obligó a activar el protocolo habitual de emergencias del municipio, informó SOS Rioja 112. Testigos y conductores que pasaban por la zona presenciaron la movilización de ambulancias y patrullas de seguridad, mientras el tráfico en la rotonda de la calle Chile con la LO-20 presentaba alteraciones durante la intervención de los equipos de socorro.

La causa exacta de la colisión no ha sido difundida por las autoridades, que trabajan en la investigación de las circunstancias que rodearon el choque entre ambos automóviles, reportó SOS Rioja 112. La Policía Local se encargó de las diligencias y la regulación del tráfico hasta la normalización de la circulación en la zona afectada.

Hasta el momento, el parte facilitado a medios como SOS Rioja 112 se centra en el estado de la víctima y las acciones de emergencia desplegadas, sin novedades sobre la implicación de terceras personas o vehículos. Se espera que la investigación determine las responsabilidades y sirva para aclarar cómo se produjo el incidente, ocurrido en una de las intersecciones más transitadas de Logroño.