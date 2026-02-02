Gloria Camila, sobrepasada, rompe a llorar tras el dardo de Manuel Cortés por su viaje a Venecia con Álvaro García

Mientras aumentaban las especulaciones sobre su vida sentimental, Gloria Camila se defendió públicamente ante un comentario de Manuel Cortés que muchos interpretaron como una indirecta, según reportó Europa Press. La hija de José Ortega Cano compartió su reacción al ser consultada por la polémica generada luego de su reciente viaje romántico a Venecia en compañía de Álvaro García, viaje que coincidió poco después de la ruptura de la pareja y que desató rumores sobre una posible reconciliación.

El medio Europa Press detalló que, durante su intervención ante las cámaras, Gloria Camila explicó que no busca definir su vínculo actual con el cantante gaditano, con quien viajó solo dos meses después de terminar su relación. “No hemos vuelto, pero nos estamos viendo. Estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento y ya está. Me he ido a Venecia con él, me apetecía y bueno, estuve bien, estuve a gusto. Y ya está, chicos. Es que no os puedo decir más de lo que dije. Todo bien. Estamos viendo a ver qué tal”, expresó la joven, quien evidenció una actitud positiva frente a esta segunda etapa junto a su expareja.

La controversia en redes sociales creció cuando Manuel Cortés, con quien también se había vinculado a Gloria Camila en las últimas semanas, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de los canales venecianos comentando: “¡Dios, me encanta Venecia!”, frase que parte de sus seguidores interpretó como una reacción a la noticia del viaje de Gloria y Álvaro. Posteriormente, Europa Press consignó que la propia Gloria Camila contestó a esta publicación al declarar: “Ah, pues muy bien. A mí me gusta mucho Venecia, la verdad es que me ha gustado, y Murano también es muy bonito, y un viaje que además me apetecía mucho. Solo me queda Florencia y bueno, no te puedo decir nada más. Yo no he dicho que hayamos vuelto, estamos fluyendo. Que todo fluya y que nada influya”. Estas declaraciones dejaron claro, según la fuente, su sorpresa por la reacción y su firmeza al no querer entrar en polémicas sobre su vida personal.

El medio relató que, tras su comparecencia ante los medios, Gloria Camila participó en el plató del programa ‘Fiesta’, donde se produjo un tenso intercambio con la presentadora Emma García y la colaboradora Raquel Bollo. Al ser interrogada nuevamente sobre el posible retorno con Álvaro García, la hija de Ortega Cano replicó visiblemente incómoda: “No entiendo la que se está liando con todo este asunto de Venecia, yo no he confirmado que haya vuelto con Álvaro, hemos hecho un viaje y no tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía”. Emma García, enojada por la actitud reservada de la invitada, expresó: “Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar, porque a mí me importa una mier.. también al final esto, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar”.

El especial énfasis que los colaboradores del programa pusieron sobre la reacción de Gloria provocó que, finalmente, la joven rompiera en llanto en directo. “No entiendo la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece y fin, se le ha dado demasiada vuelta. Lo de Manuel ya lo hablaré yo con Manuel, pero es que sinceramente no tengo por qué venir a justificarme aquí sobre cada decisión que tomo”, afirmó la protagonista del caso, conforme registró Europa Press.

Durante la emisión, Raquel Bollo intervino en defensa de su hijo, Manuel Cortés, justificando la actitud que éste mostró en redes sociales respecto a Gloria Camila. “Hay que ponerse en la piel de cada uno. Tenemos que recoger lo que sembramos y si tú siembras alguna molesta, que no sé cuál sería, en otra persona, esa persona tiene derecho a expresarla. Tenemos una edad en la que podemos hacer lo que queramos en todo momento, pero también nos arriesgamos a que si causamos dolor o molesta en otra persona que es prudente, pues se ha expresado así porque no le ha hecho gracia. Eso lo tendréis que hablar vosotros”, manifestó la colaboradora durante el programa, señalando el malestar de Manuel por el viaje de Gloria y Álvaro.

Así, el espacio televisivo, según describió Europa Press, se convirtió en escenario de un debate sobre los límites de la exposición personal de figuras públicas y la presión mediática ante sus relaciones sentimentales. Gloria Camila insistió en la autonomía de sus decisiones y la legitimidad de sus elecciones privadas, mientras el resto de los participantes abordaban las consecuencias emocionales que este tipo de situaciones generan tanto en los involucrados como en su entorno cercano.