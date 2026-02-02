Agencias

Gloria Camila, sobrepasada, rompe a llorar tras el dardo de Manuel Cortés por su viaje a Venecia con Álvaro García

“La hija de José Ortega Cano se mostró visiblemente afectada durante su participación en televisión, después de que Manuel Cortés lanzara un comentario en redes que muchos interpretaron como una crítica tras su escapada a Italia junto a Álvaro García”

Guardar

Mientras aumentaban las especulaciones sobre su vida sentimental, Gloria Camila se defendió públicamente ante un comentario de Manuel Cortés que muchos interpretaron como una indirecta, según reportó Europa Press. La hija de José Ortega Cano compartió su reacción al ser consultada por la polémica generada luego de su reciente viaje romántico a Venecia en compañía de Álvaro García, viaje que coincidió poco después de la ruptura de la pareja y que desató rumores sobre una posible reconciliación.

El medio Europa Press detalló que, durante su intervención ante las cámaras, Gloria Camila explicó que no busca definir su vínculo actual con el cantante gaditano, con quien viajó solo dos meses después de terminar su relación. “No hemos vuelto, pero nos estamos viendo. Estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento y ya está. Me he ido a Venecia con él, me apetecía y bueno, estuve bien, estuve a gusto. Y ya está, chicos. Es que no os puedo decir más de lo que dije. Todo bien. Estamos viendo a ver qué tal”, expresó la joven, quien evidenció una actitud positiva frente a esta segunda etapa junto a su expareja.

La controversia en redes sociales creció cuando Manuel Cortés, con quien también se había vinculado a Gloria Camila en las últimas semanas, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de los canales venecianos comentando: “¡Dios, me encanta Venecia!”, frase que parte de sus seguidores interpretó como una reacción a la noticia del viaje de Gloria y Álvaro. Posteriormente, Europa Press consignó que la propia Gloria Camila contestó a esta publicación al declarar: “Ah, pues muy bien. A mí me gusta mucho Venecia, la verdad es que me ha gustado, y Murano también es muy bonito, y un viaje que además me apetecía mucho. Solo me queda Florencia y bueno, no te puedo decir nada más. Yo no he dicho que hayamos vuelto, estamos fluyendo. Que todo fluya y que nada influya”. Estas declaraciones dejaron claro, según la fuente, su sorpresa por la reacción y su firmeza al no querer entrar en polémicas sobre su vida personal.

El medio relató que, tras su comparecencia ante los medios, Gloria Camila participó en el plató del programa ‘Fiesta’, donde se produjo un tenso intercambio con la presentadora Emma García y la colaboradora Raquel Bollo. Al ser interrogada nuevamente sobre el posible retorno con Álvaro García, la hija de Ortega Cano replicó visiblemente incómoda: “No entiendo la que se está liando con todo este asunto de Venecia, yo no he confirmado que haya vuelto con Álvaro, hemos hecho un viaje y no tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía”. Emma García, enojada por la actitud reservada de la invitada, expresó: “Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar, porque a mí me importa una mier.. también al final esto, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar”.

El especial énfasis que los colaboradores del programa pusieron sobre la reacción de Gloria provocó que, finalmente, la joven rompiera en llanto en directo. “No entiendo la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece y fin, se le ha dado demasiada vuelta. Lo de Manuel ya lo hablaré yo con Manuel, pero es que sinceramente no tengo por qué venir a justificarme aquí sobre cada decisión que tomo”, afirmó la protagonista del caso, conforme registró Europa Press.

Durante la emisión, Raquel Bollo intervino en defensa de su hijo, Manuel Cortés, justificando la actitud que éste mostró en redes sociales respecto a Gloria Camila. “Hay que ponerse en la piel de cada uno. Tenemos que recoger lo que sembramos y si tú siembras alguna molesta, que no sé cuál sería, en otra persona, esa persona tiene derecho a expresarla. Tenemos una edad en la que podemos hacer lo que queramos en todo momento, pero también nos arriesgamos a que si causamos dolor o molesta en otra persona que es prudente, pues se ha expresado así porque no le ha hecho gracia. Eso lo tendréis que hablar vosotros”, manifestó la colaboradora durante el programa, señalando el malestar de Manuel por el viaje de Gloria y Álvaro.

Así, el espacio televisivo, según describió Europa Press, se convirtió en escenario de un debate sobre los límites de la exposición personal de figuras públicas y la presión mediática ante sus relaciones sentimentales. Gloria Camila insistió en la autonomía de sus decisiones y la legitimidad de sus elecciones privadas, mientras el resto de los participantes abordaban las consecuencias emocionales que este tipo de situaciones generan tanto en los involucrados como en su entorno cercano.

Temas Relacionados

Gloria CamilaÁlvaro GarcíaManuel CortésRaquel BolloVeneciaMuranoReconciliaciónRelación sentimentalEuropa PressEmma GarcíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PMI manufacturero de la eurozona se contrae en enero por tercer mes consecutivo

El sector industrial de la eurozona muestra señales de mejora muy limitadas mientras la actividad y el empleo siguen retrocediendo, el encarecimiento de costos eleva la presión sobre las fábricas y las diferencias entre países dificultan una recuperación consistente

El PMI manufacturero de la

Ayuso critica que se le acuse de "confrontar" con el Gobierno con la misa de La Almudena: "Yo no mando en la Iglesia"

Isabel Díaz Ayuso rechaza las acusaciones relacionadas con la misa en La Almudena por las víctimas de Adamuz, afirma que no tuvo poder de decisión sobre la fecha y cuestiona los señalamientos dirigidos hacia su gestión y la Comunidad de Madrid

Ayuso critica que se le

La Fundación Alberto Contador dio una segunda oportunidad a 625 bicicletas en 2025

En su último balance anual, la organización reportó que más de seiscientas bicicletas recuperadas impulsaron proyectos solidarios, mientras cientos de unidades permanecen disponibles para próximas campañas enfocadas en equidad, responsabilidad ambiental y atención a comunidades vulnerables

La Fundación Alberto Contador dio

VÍDEO: Bad Bunny gana el Grammy a mejor álbum de música urbana y carga contra las redadas antimigración del ICE

Durante la gala en Los Ángeles, el artista puertorriqueño dedicó su discurso a condenar acciones del ICE tras recibir el galardón por su disco en español, denunciando violencia y apelando al respeto hacia los derechos de comunidades migrantes

VÍDEO: Bad Bunny gana el

Sánchez felicita a la nueva presidenta de Costa Rica Laura Fernández y espera mantener una relación "cercana"

Pedro Sánchez expresó su reconocimiento a Laura Fernández tras triunfar en los comicios presidenciales de Costa Rica, subrayando el compromiso de mantener fuertes lazos bilaterales y felicitando a la nación por un proceso democrático destacado según un mensaje divulgado en 'X'

Sánchez felicita a la nueva