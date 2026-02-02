Feijóo dice que Mazón "se equivocó" y "no estuvo a la altura" en la dana, pero dimitir "le reconcilia en parte"

Durante la comisión en el Congreso destinada a investigar la catástrofe del 29 de octubre en Valencia, que dejó un saldo de 230 víctimas mortales, Alberto Núñez Feijóo apuntó que Carlos Mazón fue el único responsable político que asumió consecuencias tras la crisis. Feijóo destacó esa circunstancia como un elemento que, en parte, reconcilia al exmandatario valenciano con los hechos, según publicó Europa Press.

A lo largo de su comparecencia, Feijóo explicó que Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana, actuó con la información disponible en aquel momento. Según detalló Europa Press, el líder del Partido Popular señaló que el fallo principal radicó en la falta de datos adecuados por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar —organismo que depende exclusivamente del Estado— hacia el Cecopi, centro de coordinación de emergencias. Para Feijóo, esta carencia de información impidió tomar decisiones apropiadas a tiempo. El presidente del PP aseguró que ninguno de los responsables de las distintas administraciones implicadas respondió según la gravedad del suceso, aunque cada uno con distinto nivel de responsabilidad.

Europa Press reportó que, ante la pregunta del diputado Josep María Cervera, de Junts, sobre la razón por la que Mazón no renunció antes y esperó alrededor de un año, Feijóo sostuvo que dimitir se convierte en el gesto más honesto cuando la percepción social indica que se deben asumir responsabilidades. El líder del PP remarcó que la renuncia de Mazón, aunque tardía, fue un paso necesario una vez que se constató la tensión social. Añadió además que, a su entender, el gobierno de la Generalitat fue el único en rendir cuentas políticas por la tragedia, en contraste con el Gobierno de España, al que acusó de no haber adoptado ninguna medida en ese sentido. Feijóo subrayó que la entonces ministra Teresa Ribera, responsable directa de la Confederación Hidrográfica y de la Agencia de Meteorología, no acudió a Valencia tras la catástrofe, y criticó que posteriormente fue ascendida a vicepresidenta de la Comisión Europea.

La sesión contó también con la intervención del diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien cuestionó a Feijóo acerca de si recomendó a Mazón renunciar. El presidente del PP explicó que Mazón alineó su permanencia con el avance de la reconstrucción tras el desastre, y justificó la necesidad de que alguien continuara al frente del gobierno regional, aludiendo a la falta de implicación del ejecutivo central, según reflejó Europa Press.

Por otro lado, Idoia Sagastizabal, del PNV, reprochó a Feijóo su gestión respecto a Mazón, lo que sirvió al líder popular para solicitar coherencia en la exigencia de dimisiones, mencionando como ejemplo los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y Gelida y la continuidad del ministro de Transportes. Feijóo defendió que las mismas reglas deben aplicarse para todos los responsables políticos, según documentó Europa Press.

Durante el debate, también surgieron preguntas sobre la relación personal entre Feijóo y Mazón, planteadas por el diputado de Compromís y miembro de Sumar, Alberto Ibáñez. Feijóo respondió que sus amistades no están sujetas al escrutinio parlamentario y rebatió las acusaciones de falsedad tras la circulación de un mensaje de apoyo enviado a Mazón la noche de la catástrofe. Ibáñez, en su turno, puso en duda la veracidad del distanciamiento alegado por Feijóo, basándose en el trato cercano reflejado en mensajes pasados. El líder popular defendió su autonomía en la elección de amigos y rechazó las peticiones de expulsión de Mazón del Grupo Popular, argumentando que la formación Sumar no se encuentra en posición de exigirlo, especialmente porque ellos mantienen en sus filas a responsables que no han dimitido tras otras crisis, según recogió Europa Press.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusó a Feijóo de proteger a Mazón y de no tomar medidas pese a las supuestas negligencias en la gestión de la emergencia. Feijóo, por su parte, replicó criticando lo que consideró un doble estándar por parte de Rufián y resaltó sus reuniones con víctimas y familiares afectados por la catástrofe.

Otra de las intervenciones clave fue la del diputado Nahuel González, de Sumar, quien denunció que la renuncia de Mazón respondió exclusivamente a la presión social, proveniente tanto de la sociedad valenciana como de parlamentarios y sectores de su mismo partido. González exigió que Feijóo pidiera perdón por las acciones y omisiones cometidas durante la gestión, asegurando que hubo encubrimiento hasta el último momento. Feijóo reiteró que no encubrió a Mazón y recalcó que en todo momento reconoció las limitaciones y errores de todos los cargos públicos implicados.

A lo largo de su testimonio, Feijóo reconoció errores graves cometidos por Mazón, especialmente la decisión de no solicitar formalmente la declaración de emergencia nacional. Según agregó el presidente del PP, Mazón cometió el error adicional de confiar en la respuesta del presidente del Gobierno central. Feijóo también responsabilizó a Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera, por no presentarse en la Comunidad Valenciana después de la catástrofe.

En el intercambio final, el líder del PP devolvió la petición de disculpas a los diputados de Sumar, sugiriendo que deberían asumir responsabilidades por las conductas de los miembros de su gobierno. Expresó que no tendría inconveniente en reconocer errores si las demás partes hicieran lo mismo, puntualizó Europa Press. Feijóo recalcó que la omisión de responsabilidades políticas no ha sido exclusiva de la administración valenciana saliente, y enfatizó que la falta de asunción de consecuencias políticas alcanza también a miembros del ejecutivo central involucrados en situaciones similares.

Durante toda la sesión, quedé de manifiesto la división política respecto a las responsabilidades derivadas del manejo de la emergencia ocurrida en Valencia, el papel de las diferentes administraciones, y la gestión del traspaso de responsabilidades políticas en contextos de catástrofe, según reflejaron los debates consignados por Europa Press.