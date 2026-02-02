España condena los ataques de Israel en Gaza y llama a "evitar todo obstáculo" para avanzar en el plan de paz

El balance de fallecidos y heridos en la Franja de Gaza sigue aumentando tras los enfrentamientos recientes, según fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA. Este lunes, las autoridades sanitarias de Gaza situaron en 526 el número de muertos y en 1.447 los heridos como resultado de los ataques israelíes registrados desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre, contexto en el que cuatro personas, entre ellas un niño de tres años, perdieron la vida en bombardeos atribuidos al ejército de Israel. El acuerdo de alto el fuego se alcanzó gracias a la mediación de Estados Unidos y buscaba frenar la violencia tras la escalada iniciada el 7 de octubre de 2023, que dejó un saldo mucho mayor: 71.800 muertos y 171.555 heridos desde entonces, según las citadas autoridades locales.

En este escenario, el gobierno español emitió este lunes una declaración oficial expresando su condena a los “continuos ataques” de las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza, según consignó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado recogido por los medios. El Ejecutivo señaló que estas acciones constituyen una violación del alto el fuego pactado y alertó sobre las consecuencias humanas y materiales de la ofensiva, mencionando la destrucción de infraestructuras básicas en el enclave palestino.

El comunicado del gobierno español también hizo un llamamiento dirigido tanto a Israel como a las autoridades palestinas y a todos los actores implicados, instándolos a evitar cualquier obstáculo que impida avanzar en la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con la nota difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, este plan cuenta con el respaldo expreso de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que autoriza la participación de los estados miembro en la denominada Junta de Paz y refuerza la legitimidad de la iniciativa internacional.

Según lo publicado por las autoridades españolas, se reiteró la importancia de que el gobierno de Benjamin Netanyahu respete tanto lo dispuesto en la citada resolución de la ONU como los principios del Derecho Internacional Humanitario. El gobierno español subrayó que toda la comunidad internacional, y sobre todo las partes directamente involucradas, deben respetar y cumplir el alto el fuego para no entorpecer la siguiente etapa del proceso negociador orientado a Gaza.

Reportó el Ministerio de Asuntos Exteriores que España mantiene un “firme compromiso” con la paz y la estabilidad regional, para lo cual colabora con sus socios en la implementación efectiva de la Resolución 2803 y de la Declaración de Nueva York. Estas acciones, según recalcó el Ejecutivo nacional, tienen como objetivo allanar el camino hacia una solución duradera al conflicto, apoyando el principio de la creación de dos Estados como base para arreglar la situación en la zona.

Por otra parte, las cifras de víctimas divulgadas este lunes destacan el impacto que han tenido los ataques en el territorio. Según la información de WAFA, los fallecidos y heridos por bombardeos israelíes desde el alto el fuego ascienden a cientos, mientras que la ofensiva militar lanzada tras el 7 de octubre de 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y heridos, lo que demuestra el elevado coste humano y la presión constante sobre la población civil.

Diversos grupos defensores de derechos humanos y actores internacionales han insistido, conforme a lo consignado por fuentes oficiales y medios como WAFA, en la urgencia de cumplir con el derecho internacional durante el desarrollo de las hostilidades, así como en la protección de la población civil y el respeto de los acuerdos alcanzados en el marco del proceso de paz. El llamado a evitar obstáculos al avance de la Fase II del plan estadounidense coincide con posiciones expresadas por otros miembros de la comunidad internacional, que ven en la continuidad de los enfrentamientos un riesgo para la viabilidad de los acuerdos alcanzados y la normalización de la situación en Gaza.

El desarrollo de la segunda fase del plan de paz, respaldado por la Resolución 2803, constituye en este momento una de las prioridades diplomáticas para los estados miembro de la Junta de Paz, según detalló el gobierno español. El Ejecutivo remarcó, en su comunicación oficial difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la necesidad de concertar esfuerzos multilaterales y regionales a fin de reforzar los mecanismos de verificación y cumplimiento, así como de promover las condiciones que permitan implementar de forma efectiva la solución de los dos Estados.

Los últimos incidentes en la Franja, según las cifras y testimonios divulgados por la agencia WAFA, han supuesto un retroceso para las expectativas de una mejora en la situación humanitaria local, al tiempo que dificultan el camino hacia una resolución política del conflicto, que organismos internacionales han considerado fundamental para la paz regional y la estabilidad a largo plazo. El gobierno español insistió, en su declaración, en profundizar la implicación y el compromiso de todas las partes con los acuerdos y principios internacionales adoptados para encaminar la resolución de la crisis.

En los últimos comunicados y ruedas de prensa, tanto representantes del Ejecutivo español como portavoces de la comunidad internacional han reiterado su apuesta por la vía diplomática y el respeto estricto al alto el fuego. De acuerdo con información oficial publicada este lunes, la posición de España enfocará sus próximos pasos en reforzar los canales de diálogo y supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la ONU, en coordinación con los países implicados y los organismos multilaterales que forman parte de la Junta de Paz y de las iniciativas orientadas a obtener una solución definitiva para el conflicto en Gaza.