El tenista español Carlos Alcaraz no defenderá título en Róterdam

La organización del torneo neerlandés ABN AMRO Open comunicó la ausencia de Carlos Alcaraz en la próxima edición del evento, señalando la necesidad de que el tenista español recupere energías después de la exigencia física vivida semanas atrás durante su participación en el Abierto de Australia. Según el comunicado oficial citado por el medio, la recomendación médica se fundamenta en la acumulación de partidos y en el alto grado de exigencia física que ha experimentado el número uno del mundo, lo que ha llevado a la decisión de postergar su regreso a la pista. De este modo, el actual campeón no tomará parte en el torneo ATP 500 de Róterdam previsto entre el 9 y el 15 de febrero de 2026.

De acuerdo con la información confirmada por la organización del torneo, Carlos Alcaraz, quien ocupa en la actualidad la primera posición del ranking mundial, renuncia a defender el título conseguido en Róterdam en 2025. El comunicado de la organización expresa: “Carlos Alcaraz no defenderá su título en Róterdam. El campeón del Abierto de Australia concluyó que, tras el esfuerzo de las últimas dos semanas, necesita más tiempo de descanso para volver a la acción. Le deseamos a Carlos una pronta recuperación”. De esta forma, el murciano, que se adjudicó allí su primer título de la temporada pasada y uno de los ocho trofeos que conquistó en el año, pierde la oportunidad de mantener los 500 puntos ATP logrados en esa edición.

La ausencia de Alcaraz en el certamen neerlandés se atribuye a la intensidad de su calendario reciente, centrado principalmente en el Abierto de Australia, torneo en el que se coronó campeón tras una sucesión de partidos exigentes. Según publicó la organización del torneo, la decisión de no participar se ampara en el consejo de los especialistas médicos que lo atienden, quienes han recomendado un periodo suficiente de reposo antes de reincorporarse a la competición profesional.

El evento de Róterdam pertenece a la categoría ATP 500 y se disputa en pista dura bajo techo, características que exigen un alto nivel de preparación física y capacidad de recuperación. La edición de 2026 estaba agendada del 9 al 15 de febrero, periodo para el que el propio jugador y su equipo han concluido que no resulta prudente apurar su recuperación. Según detalló el ABN AMRO Open, el torneo pierde así a su vigente campeón y a una de las figuras principales del circuito mundial.

Alcaraz, originario de Murcia, había conseguido en la pasada temporada el primer trofeo de sus ocho conquistas anuales precisamente en Róterdam, un triunfo que le permitió sumar 500 puntos cruciales para su permanencia en lo alto del ranking ATP. La decisión ahora de no competir en esa ciudad impacta directamente en su puntuación personal, situación habitual cuando un campeón no defiende el título previamente obtenido.

El comunicado del torneo, recogido por diferentes medios, subraya tanto la magnitud de la exigencia física a la que el español se ha visto sometido como el peso de la recomendación médica a la hora de tomar la decisión. El texto transmite además el deseo del comité organizador de que Alcaraz pueda recuperarse plenamente para retomar su actividad en el circuito internacional en óptimas condiciones.

La baja del tenista español modifica la configuración competitiva del evento neerlandés, que esperaba contar con el actual líder del ranking mundial como uno de sus principales atractivos. Según informaron fuentes del torneo, esta ausencia abrirá la oportunidad para otros clasificados de luchar por el título que, en la edición anterior, quedó en manos del jugador murciano.

El impacto de la retirada de Alcaraz también se refleja en el contexto comparativo de los puntos ATP: al no poder revalidar los 500 obtenidos en la última edición, su posición en la clasificación podría verse alterada en las siguientes semanas, dependiendo del desempeño de otros aspirantes al primer puesto. La decisión se conoce después de una de las campañas más exitosas del español, que en 2025 sumó ocho trofeos y consolidó su liderazgo en el circuito profesional.

La organización del torneo reiteró en el comunicado entregado a la prensa su reconocimiento por los logros de Alcaraz en la pasada edición y subraya que priorizar la salud y el bienestar de los deportistas se mantiene como uno de los principios del certamen. Reflejó además, según los textos recogidos, la intención de seguir contando con la presencia futura del español en próximas ediciones cuando las condiciones lo permitan.