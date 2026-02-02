Agencias

El Real Oviedo traspasa a Josip Brekalo al Hertha de Berlín

El jugador croata, tras una temporada en el club asturiano, selló su salida hacia la liga alemana luego de una negociación concluida este lunes, según comunicó la directiva ovetense mediante un mensaje de agradecimiento hacia el exfutbolista

Guardar

La carrera del centrocampista croata Josip Brekalo en el fútbol español toma un nuevo rumbo tras confirmarse su salida del Real Oviedo, club con el que llegó a disputar 15 encuentros oficiales, de los cuales fue titular en siete ocasiones. De acuerdo con informaciones publicadas por el Real Oviedo y recogidas por medios deportivos, el futbolista de 27 años firmó este lunes su incorporación al Hertha de Berlín, una vez que ambas entidades concluyeron las negociaciones para su traspaso.

El Real Oviedo comunicó públicamente en una nota oficial su agradecimiento a Brekalo, reconociendo la dedicación, entrega y profesionalismo demostrados en su paso por el club asturiano. “El Real Oviedo agradece al extremo su dedicación, entrega y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro club, deseándole toda la suerte en su nuevo futuro profesional”, expresa el comunicado al que tuvo acceso la prensa. Según informó el club, la vinculación entre el futbolista y la entidad asturiana terminó formalmente este lunes, cuando se concretó el acuerdo con el club alemán.

Tal como consignó el Real Oviedo en su anuncio, Josip Brekalo había llegado al club español en el verano anterior. Durante esa temporada, el jugador formó parte de la plantilla y llegó a participar en 15 partidos oficiales vistiendo los colores del conjunto ovetense. En siete de esos compromisos lo hizo desde el inicio, lo cual indica que fue utilizado tanto en el once titular como en funciones de rotación.

El traspaso al Hertha de Berlín marca el cierre de la breve etapa de Brekalo en Asturias, así como una nueva oportunidad para el futbolista croata en la liga alemana. El Real Oviedo, a través de su mensaje institucional, puso énfasis en las cualidades que el jugador mostró durante su estancia y en los buenos deseos de cara a la continuación de su carrera profesional en el extranjero.

La salida de Josip Brekalo se produce luego de un proceso de negociación entre ambas directivas, reportó el club español, y forma parte de los habituales movimientos de plantillas que caracterizan la pretemporada en Europa. Tanto en el entorno del Real Oviedo como en el del Hertha de Berlín, la operación se comunicó oficialmente para despejar dudas sobre el futuro inmediato del futbolista.

El acuerdo cerrado entre los dos clubes implica la desvinculación total de Brekalo del cuadro carbayón, brindándole al mediocampista la posibilidad de competir en una nueva liga europea a partir de la próxima temporada. Según publicó el Real Oviedo, tanto la afición como los responsables del club destacan el aporte realizado por el croata durante su estancia en el Carlos Tartiere.

El traspaso de Josip Brekalo sigue la tendencia de intercambios y transferencias en el fútbol continental, permitiendo al jugador croata volver a probarse en la Bundesliga. El futbolista aporta experiencia internacional y trayectoria previa en el fútbol europeo, lo cual fue reconocido por la institución ovetense en su despedida oficial.

Temas Relacionados

Josip BrekaloReal OviedoHertha de BerlínClub OviedoOviedoBerlínTraspaso futbolísticoFútbolCentrocampista croataLiga alemanaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Ibex 35 alcanza por primera vez en su historia los 18.100 enteros, tras impulsarse un 1,31%

El índice español cerró este lunes en un nivel histórico impulsado por el sector financiero y los valores industriales, mientras Europa avanzaba tras el nombramiento de Kevin Warsh en la Reserva Federal y los metales preciosos vivían una sesión volátil

El Ibex 35 alcanza por

Hacienda investiga un posible 'hackeo' que compromete datos personales, bancarios y fiscales de ciudadanos

Expertos en seguridad digital han alertado sobre una vulneración que expone información sensible de millones según fuentes consultadas, aunque las autoridades aseguran que por ahora no existen pruebas concluyentes y continúan indagando la credibilidad de la amenaza revelada

Hacienda investiga un posible 'hackeo'

Previa del Panathinaikos - Real Madrid

El equipo dirigido por Sergio Scariolo busca superar sus dificultades fuera de casa en una exigente semana europea, enfrentando a uno de sus rivales más duros en un encuentro clave para mantener su posición entre los mejores de la Euroliga

Previa del Panathinaikos - Real

EE.UU. aprueba la venta de 730 misiles Patriot de Lockheed Martin a Arabia Saudí por 7.600 millones

EE.UU. aprueba la venta de

Un consenso internacional llama a priorizar la búsqueda de métodos de detección temprana del cáncer de vías biliares

Expertos de 35 países presentaron una hoja de ruta científica con prioridades para enfrentar tipos poco frecuentes y letales de cáncer hepático, instando a innovar en biomarcadores y terapias, según una revisión en Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology

Infobae