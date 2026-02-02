El Ibex 35 alcanza por primera vez en su historia los 18.100 enteros, tras impulsarse un 1,31%

ArcelorMittal alcanzó un alza destacada dentro del selectivo español, subiendo un 3,92%, mientras que otras compañías como IAG, Unicaja, Sabadell y Santander registraron también crecimientos notables. El lunes, el Ibex 35 cerró por primera vez en su historia por encima de los 18.100 puntos, anotando 18.115,2 unidades y un incremento del 1,31%, impulsado principalmente por la fortaleza de las entidades bancarias y los valores industriales del sector de las acereras. Según reportó el medio especializado, la subida estuvo influida por la reacción positiva de los mercados europeos tras el anuncio del nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

De acuerdo con la información publicada, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la designación de Warsh generó movimientos destacados en varios mercados de renta variable y materias primas. En Europa, las principales bolsas prolongaron las ganancias del viernes: el índice de Londres subió un 1,15%, mientras que Fráncfort y Milán sumaron un 1,05% cada uno y París avanzó un 0,67%. En Estados Unidos, tras las pérdidas del viernes, los principales índices revirtieron la tendencia con el Dow Jones ganando un 0,87%, el Nasdaq avanzando un 0,56% y el S&P 500, un 0,54% al cierre europeo.

Las materias primas, particularmente los metales preciosos, vivieron una jornada de alta volatilidad. El oro descendió un 1,19%, finalizando en 4.688 dólares tras semanas en las que superó los 5.000 dólares. Por su parte, la plata, que durante la sesión llegó a caer un 12%, recuperó terreno y terminó con una mejora del 0,39% hasta los 78,83 dólares. Los analistas de Renta 4, citados por el medio, señalaron que la designación de Warsh como presidente de la Fed aún depende de la aprobación del Comité Bancario del Senado y del pleno del Senado estadounidense. Asimismo, explicaron que el senador republicano Thom Tillis expresó su oposición a nombrar un sucesor para Jerome Powell en tanto persista una investigación del gobierno de Trump sobre los gastos de remodelación de la nueva sede del banco central. Según estos analistas, la postura de Tillis no refleja un rechazo personal hacia Warsh, sino que obedece a una presión política dirigida al gobierno debido a sus acciones contra Powell.

En cuanto al perfil de Kevin Warsh, Renta 4 expuso que se trata de una figura con una orientación más académica que política, lo que podría contribuir a mantener la independencia de la Reserva Federal, con el potencial de estabilizar los mercados de bonos y la moneda estadounidense. Dentro del sector de metales preciosos, estos expertos consideraron que, aunque el oro y la plata deberán ajustarse a los recientes máximos históricos, continúan existiendo factores estructurales que apoyan su cotización al alza, como el contexto de tensión geopolítica y el avance de la deuda pública global.

El medio también apuntó que los inversores observan otros elementos relevantes en el panorama económico internacional. Durante la semana están previstas reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, acompañadas por la presentación de resultados empresariales clave en España, con informes esperados de compañías como Unicaja, Santander, BBVA, Sabadell, Logista o ArcelorMittal. Además, la evolución de las relaciones entre Estados Unidos e Irán permanece en el foco de atención. Según consignó el medio, el descenso en la cotización del petróleo este lunes respondió sobre todo a la disminución de las tensiones entre ambas naciones luego de que Donald Trump manifestara su disposición al diálogo y minimizara la posibilidad de un conflicto regional tras las recientes declaraciones del líder iraní, Ali Khamenei.

El informe recogió que, a esta dinámica, se sumó la decisión del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la OPEP+ —encabezada por Rusia y Arabia Saudí— de no adoptar nuevas medidas pese a la volatilidad en el precio del crudo generada por la incertidumbre sobre la situación iraní. Como resultado, el barril de Brent cayó hasta 66,23 dólares, lo que representó una baja del 4,46%, y el West Texas Intermediate (WTI) disminuyó a 62,07 dólares, descendiendo en un 4,85%.

En este contexto, dentro del Ibex 35 destacaron como principales valores alcistas ArcelorMittal, seguido por IAG, Unicaja, Sabadell y Santander, con incrementos entre el 2,49% y el 3,92%. Entre los peores comportamientos se encontraron Solaria, Endesa, Repsol y Acciona Energía, con retrocesos que oscilaron entre el 1,03% y el 2,47%.

En el ámbito de la renta fija, la rentabilidad del bono soberano español a 10 años aumentó hasta el 3,230%, y la prima de riesgo se situó en 36,5 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro registró una depreciación del 0,35% frente al dólar, estableciendo su cotización en 1,1811 dólares.

La evolución reciente de los mercados financieros refleja el peso que las decisiones de política monetaria y los acontecimientos internacionales ejercen sobre los distintos sectores económicos, generando tanto oportunidades como desafíos para los inversores. El medio también informó que la atención durante los próximos días permanecerá puesta en los bancos centrales y en los desarrollos relativos a la geopolítica y a los resultados empresariales, que podrían determinar el comportamiento de los principales índices bursátiles y de los activos de referencia como los metales y el petróleo.