El estrangulador de Suffolk se declara culpable por primera vez de asesinar a una joven en 1999

Steve Wright, un hombre conocido como el estrangulador de Suffolk y que fue condenado en 2008 por el asesinato de cinco mujeres en la localidad de Ipswich, en el sureste de Reino Unido, ha admitido este lunes por primera vez haber asesinato a la joven Victoria Hall en otro crimen cometido en el año 1999.

El hombre de 67 años y que se encuentra encarcelado, ha acudido al tribunal de Old Bailey en Londres, la capital británica, donde se está celebrando el juicio por la muerte de la menor, que tenía 17 años cuando fue asesinada, según informaciones de la cadena de televisión BBC.

Además, ha sido imputado por el secuestro de Emily Doherty, de 22 años, en Felixstowe, justo la noche antes de que Victoria desapareciera. No obstante, justo antes del inicio del juicio Wright ha decidido cambiar su testimonio para declararse culpable.

Está previsto que este mismo tribunal emita un veredicto en su contra este viernes, después de que familiares y amigos de las víctimas hayan podido dirigirse a la corte. Hasta ahora, Wright había defendido su inocencia.

