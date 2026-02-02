Agencias

El anterior embajador británico en EEUU se aparta del Partido Laborista tras los últimos archivos de Epstein

Guardar

El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson ha comunicado este domingo su dimisión del Partido Laborista tras la última publicación de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que habría pagado a Mandelson 75.000 dólares (casi 63.200 euros) cuando era diputado en el Parlamento de Reino Unido, poco antes de convertirse en el primer comisario de Comercio para la Unión Europea en 2004.

"Este fin de semana se me ha vinculado de nuevo con el comprensible escándalo en torno a Jeffrey Epstein y lo lamento", ha declarado en una misiva remitida a la secretaria general de la formación, Hollie Ridley, de la que se ha hecho eco la BBC. "No deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi afiliación al partido", ha indicado.

Pese a ello, Mandelson ha mantenido que las acusaciones en su contra son "falsas" y que no tiene "constancia ni recuerdo" de "pagos financieros de hace 20 años", si bien ha afirmado que precisan de su "investigación", en alusión a los tres pagos de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias de Epstein en el banco JP Morgan en los que figura como beneficiario.

Esta última ronda de archivos publicados también incluye una fotografía en la que el también exministro para Irlanda del Norte en el primer mandato de Tony Blair aparece de pie en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro ha sido ocultado. "No puedo identificar el lugar ni a la mujer, y no puedo imaginar cuáles fueron las circunstancias", ha alegado Mandelson en declaraciones paralelas también recogidas por BBC.

En las mismas, el exembajador británico ha mostrado su arrepentimiento por "haber conocido a Epstein" y por no interrumpir su vínculo pese a la condena por abuso sexual y tráfico de menores. Horas después, ha querido "aprovechar" la misiva a la secretaria general laborista para "reiterar (sus) disculpas a las mujeres y niñas cuyas voces deberían haber sido escuchadas desde hace mucho tiempo".

Mandelson había llegado a declarar que la primera condena contra el empresario y delincuente sexual, por prostitución de menores, había sido "un error", uno de los principales reproches que expuso el primer ministro británico, Keir Starmer, cuando ordenó su destitución en septiembre de 2025, menos de un año después de su nombramiento.

El exembajador, quien también apareció entonces entre las personas que felicitaron el cumpleaños a Epstein en 2003 con un mensaje en el que le describía como su "mejor colega", calificó sus palabras de "muy vergonzosas", si bien defendiendo que "nunca" presenció ni sospechó de ninguna "actividad criminal" por parte del empresario, que se suicidó en agosto de 2019 cuando estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump sostiene que Cuba acudirá a EEUU para un acuerdo gracias a la presiones sobre el petróleo

Washington intensifica restricciones energéticas mientras Donald Trump descarta un colapso social en la isla y afirma que La Habana buscará un acercamiento bilateral, desestimando las acusaciones de Claudia Sheinbaum sobre posibles consecuencias humanitarias por la falta de combustible

Trump sostiene que Cuba acudirá

Al menos cinco heridos, incluido un niño, en un tiroteo durante un desfile de Mardi Gras en Louisiana

El pánico se desató entre cientos de asistentes cuando estallaron disparos al inicio de las celebraciones en Clinton, provocando una masiva evacuación y el arresto de tres implicados, mientras autoridades solicitan material para esclarecer el incidente

Al menos cinco heridos, incluido

Trump sostiene que un acuerdo "satisfactorio" con Irán debe suponer su desarme nuclear

Washington presiona para lograr acercamientos diplomáticos con Teherán en medio de tensiones crecientes, mientras Trump advierte que sólo habrá consenso si Irán elimina sus capacidades atómicas y deja de desafiar las restricciones internacionales, según declaraciones recientes del mandatario

Trump sostiene que un acuerdo

Investigado el ministro chino de Gestión de Emergencias por presuntas infracciones disciplinarias

El responsable de una de las carteras clave en Beijing es objeto de pesquisas por supuestas faltas, en medio de una oleada de purgas internas promovidas por Xi Jinping que ha sacudido tanto a altos funcionarios civiles como militares

Investigado el ministro chino de

Trump defiende el "milagro económico" de sus aranceles y critica los análisis "simplistas y erróneos" del WSJ

El presidente de Estados Unidos exalta los resultados alcanzados por su Administración, atribuyendo avances económicos y mayor estabilidad nacional a sus reformas comerciales, mientras descarta las advertencias de recesión señaladas por el Wall Street Journal y distintos analistas

Trump defiende el "milagro económico"