EE.UU. aprueba la venta de 730 misiles Patriot de Lockheed Martin a Arabia Saudí por 7.600 millones

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), responsable de la política exterior del país, ha aprobado la venta a Arabia Saudí de 730 misiles Patriot --producidos por Lockheed Martin-- por un importe estimado de 9.000 millones de dólares (unos 7.623 millones de euros al cambio actual).

"El Departamento de Estado ha tomado la decisión de aprobar una posible venta militar al Reino de Arabia Saudí de misiles 'Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement' (PAC-3 MSE) y equipo relacionado por un importe estimado de 9.000 millones de dólares", indica el comunicado publicado por la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés), que ha notificado su decisión al Congreso de los EE.UU., que deberá autorizar la operación.

El contratista principal será la compañía Lockheed Martin, que fabrica los PAC-3 MSE, considerados como uno de los misiles interceptores más avanzados y diseñados para contrarrestar, por ejemplo, misiles balísticos e hipersónicos.

A juicio de la DSCA, esta venta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al "mejorar la seguridad de un aliado importante no miembro de la OTAN que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo".

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Arabia Saudí para hacer frente a las amenazas actuales y futuras al proporcionar misiles avanzados de defensa aérea (...) Esta capacidad mejorada protegerá a las fuerzas terrestres de Arabia Saudí, Estados Unidos y los aliados locales", ha añadido.

VENTAS A ISRAEL

Por otro lado, la DSCA también ha autorizado dos contratos para la venta de material militar a Israel por un importe conjunto estimado de unos 2.720 millones de dólares (alrededor de 2.300 millones de euros al cambio actual).

Se trata, en concreto, de un contrato valorado en 1.980 millones de dólares (1.677 millones de euros) para la venta de vehículos tácticos ligeros y equipo relacionado en el que el principal contratista será AM General, empresa conocida por producir los 'Humvee'.

A ello se suma un contrato de uno 740 millones de dólares (casi 627 millones de euros) vinculado con equipamiento para los blindados Namer que utiliza Israel. Ambos contratos también deberán ser autorizados por el Congreso de los Estados Unidos.

Cabe recordar que la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos también aprobó una venta de material militar por un valor estimado de 1.700 millones de dólares (unos 1.424 millones de euros) para la modernización de las fragatas F-100 de la Armada española.