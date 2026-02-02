Agencias

EE.UU. aprueba la venta de 730 misiles Patriot de Lockheed Martin a Arabia Saudí por 7.600 millones

Guardar

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), responsable de la política exterior del país, ha aprobado la venta a Arabia Saudí de 730 misiles Patriot --producidos por Lockheed Martin-- por un importe estimado de 9.000 millones de dólares (unos 7.623 millones de euros al cambio actual).

"El Departamento de Estado ha tomado la decisión de aprobar una posible venta militar al Reino de Arabia Saudí de misiles 'Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement' (PAC-3 MSE) y equipo relacionado por un importe estimado de 9.000 millones de dólares", indica el comunicado publicado por la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés), que ha notificado su decisión al Congreso de los EE.UU., que deberá autorizar la operación.

El contratista principal será la compañía Lockheed Martin, que fabrica los PAC-3 MSE, considerados como uno de los misiles interceptores más avanzados y diseñados para contrarrestar, por ejemplo, misiles balísticos e hipersónicos.

A juicio de la DSCA, esta venta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al "mejorar la seguridad de un aliado importante no miembro de la OTAN que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo".

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Arabia Saudí para hacer frente a las amenazas actuales y futuras al proporcionar misiles avanzados de defensa aérea (...) Esta capacidad mejorada protegerá a las fuerzas terrestres de Arabia Saudí, Estados Unidos y los aliados locales", ha añadido.

VENTAS A ISRAEL

Por otro lado, la DSCA también ha autorizado dos contratos para la venta de material militar a Israel por un importe conjunto estimado de unos 2.720 millones de dólares (alrededor de 2.300 millones de euros al cambio actual).

Se trata, en concreto, de un contrato valorado en 1.980 millones de dólares (1.677 millones de euros) para la venta de vehículos tácticos ligeros y equipo relacionado en el que el principal contratista será AM General, empresa conocida por producir los 'Humvee'.

A ello se suma un contrato de uno 740 millones de dólares (casi 627 millones de euros) vinculado con equipamiento para los blindados Namer que utiliza Israel. Ambos contratos también deberán ser autorizados por el Congreso de los Estados Unidos.

Cabe recordar que la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos también aprobó una venta de material militar por un valor estimado de 1.700 millones de dólares (unos 1.424 millones de euros) para la modernización de las fragatas F-100 de la Armada española.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ibex 35 alcanza por primera vez en su historia los 18.100 enteros, tras impulsarse un 1,31%

El índice español cerró este lunes en un nivel histórico impulsado por el sector financiero y los valores industriales, mientras Europa avanzaba tras el nombramiento de Kevin Warsh en la Reserva Federal y los metales preciosos vivían una sesión volátil

El Ibex 35 alcanza por

Hacienda investiga un posible 'hackeo' que compromete datos personales, bancarios y fiscales de ciudadanos

Expertos en seguridad digital han alertado sobre una vulneración que expone información sensible de millones según fuentes consultadas, aunque las autoridades aseguran que por ahora no existen pruebas concluyentes y continúan indagando la credibilidad de la amenaza revelada

Hacienda investiga un posible 'hackeo'

Previa del Panathinaikos - Real Madrid

El equipo dirigido por Sergio Scariolo busca superar sus dificultades fuera de casa en una exigente semana europea, enfrentando a uno de sus rivales más duros en un encuentro clave para mantener su posición entre los mejores de la Euroliga

Previa del Panathinaikos - Real

Un consenso internacional llama a priorizar la búsqueda de métodos de detección temprana del cáncer de vías biliares

Expertos de 35 países presentaron una hoja de ruta científica con prioridades para enfrentar tipos poco frecuentes y letales de cáncer hepático, instando a innovar en biomarcadores y terapias, según una revisión en Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology

Infobae

El Real Oviedo traspasa a Josip Brekalo al Hertha de Berlín

El Real Oviedo traspasa a