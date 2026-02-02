Detenido en Burgos un sintecho reincidente por practicar sexo virtual con menores de distintos países

La localización y arresto de un hombre sin hogar de 49 años en Burgos requirió un exhaustivo trabajo por parte de la Guardia Civil, el cual se vio dificultado debido a que el sospechoso no tenía domicilio y pernoctaba en la vía pública. A pesar de esta circunstancia, los agentes lograron identificarlo y detenerlo bajo la sospecha de haber cometido varios delitos de corrupción de menores a través de internet, según informó el Instituto Armado mediante un comunicado recogido por varios medios.

La operación se desarrolló tras la alerta lanzada por una ciudadana que notificó a la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias (ON-RED) de la Guardia Civil sobre la posible implicación del hombre en actividades delictivas contra menores. Tal como detalló el medio, el individuo habría mantenido contactos de índole pornográfica con niños y adolescentes de diferentes países, utilizando diversas plataformas en línea para conectar con sus víctimas.

La investigación fue asumida conjuntamente por la Cibercomandancia de la Guardia Civil, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de León, y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos. Las unidades involucradas pusieron en marcha la operación “In Lucis”, que permitió esclarecer el caso tras analizar pruebas y reunir información clave obtenida en la fase de instrucción.

Durante el desarrollo de las pesquisas, los agentes lograron identificar el método habitual del detenido. Según la información revelada por la Guardia Civil, el sospechoso establecía contacto inicial con menores a través de redes sociales y, tras ganarse su confianza, procedía a tener conversaciones de contenido sexual mediante videollamadas. En algunos casos, el individuo ofrecía una contraprestación económica, aprovechando así la situación de vulnerabilidad y falta de madurez de los menores involucrados, reportó la Guardia Civil.

En el marco de la operación, los investigadores consiguieron recabar material gráfico que avaló las denuncias recibidas; tras un análisis forense, dicho material reveló múltiples interacciones de carácter sexual que resultaron especialmente graves debido a la escasa edad de los menores identificados en las pruebas. Este procedimiento resultó crucial para confirmar la naturaleza de los delitos investigados y para fundamentar la intervención policial.

El proceso de búsqueda y localización del presunto responsable planteó retos significativos para los agentes, ya que no contaba con residencia fija y habitaba de forma itinerante en distintas áreas de la ciudad. Pese a esta dificultad, la colaboración entre diferentes áreas de la Guardia Civil permitió dar con su paradero y llevar a cabo la detención, según publicó el Instituto Armado en la documentación del caso.

Seguidamente, las actuaciones policiales incluyeron la revisión de antecedentes que conectaron al detenido con hechos de características similares y comparable gravedad, cometidos en el pasado. Las diligencias resultantes, junto con el implicado, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos para que el proceso judicial continúe conforme a la ley. Según la información difundida por la Guardia Civil, la operación resalta la coordinación internacional y el uso de herramientas digitales forenses para combatir los delitos que afectan a menores a través de internet.