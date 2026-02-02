Agencias

Chile presenta la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para dirigir la ONU

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, ha presentado oficialmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, una elección que ha sido anunciada desde el Palacio de la Moneda y que cuenta con el respaldo de países como México y Brasil.

"Tengo el honor y el orgullo desde este Palacio de la Moneda, desde Santiago de Chile, de anunciar a las y los ciudadanos de nuestra patria y el mundo que hoy oficializaremos en la ciudad de Nueva York la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, a la Secretaría General de las Naciones Unidas", ha aseverado Boric en una intervención televisada.

En este sentido, ha afirmado que se trata de una candidatura "respaldada" y basada en una "trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo, marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones".

Durante un acto que ha contado con la presencia de la propia Bachelet, así como del ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren, la embajadora de México, Laura Moreno, y su homólogo brasileño, Paulo Pacheco, Boric ha hecho hincapié en que estos dos países se sumarán a Chile para respaldar la candidatura.

Es por ello que ha agradecido "el apoyo, la convicción y el coraje" del presidente (Luiz Inácio) Lula da Silva y de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por el reslado a la expresidenta. Igualmente ha añadido que "estos países, mediante este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo".

"Esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", ha manifestado Boric.

Bachelet, por su parte, ha dicho sentirse "honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México". "Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. Además, me parece muy importante destacar lo que significa que esta candidatura sea inscrita por tres países, porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes", ha apuntado.

EuropaPress

