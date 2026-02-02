Bad Bunny gana el Grammy a mejor álbum de música urbana y carga contra las redadas antimigración del ICE

El fallecimiento de dos manifestantes durante recientes operativos del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) formó parte de la denuncia pública lanzada por Bad Bunny durante la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles. Según publicó el medio original, el artista puertorriqueño, al recibir el galardón al Mejor Álbum de Música Urbana por "Debí tirar más fotos", exigió el cese de estas redadas migratorias y reclamó respeto para las personas afectadas, al declarar: “ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses”.

La ceremonia del 68º aniversario de los Grammy reconoció a Bad Bunny no solo por su última producción musical, sino también por su mensaje en defensa de los derechos de los migrantes. De acuerdo con la fuente, el cantante se encontraba nominado en un total de seis categorías y, poco antes de obtener el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana, fue premiado por la Mejor Interpretación de Música Global gracias a su tema "EoO". Bad Bunny competía, además, en dos de las categorías principales de la noche: Mejor Grabación y Mejor Canción del Año, ambas por un trabajo íntegramente en español, lo que subrayó la presencia de la música hispanohablante en la edición.

Frente a los asistentes al evento, Bad Bunny también se dirigió al público para rechazar los discursos de odio vinculados a la política migratoria, expresando que "el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso, por favor, tenemos que ser diferentes", según consignó el medio. El mensaje generó una ovación por parte de los presentes.

La edición contó con un reconocimiento a otras figuras de la música latina, resaltando la diversidad de orígenes y géneros. Tal como detalló el medio, la mexicana Natalia Lafourcade recibió el premio al Mejor Álbum de Pop Latino por "Cancionera", Gloria Estefan, originaria de Cuba, fue galardonada en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino por "Raíces", y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso obtuvo el premio al mejor álbum latino de rock o alternativo por su obra "Papota".

Además, la cantante Olivia Dean se sumó a las voces que reclamaron reconocimiento a los derechos de las minorías. Al obtener el reconocimiento a Mejor Artista Revelación, Dean señaló desde el escenario: “Estoy aquí como nieta de un inmigrante, soy fruto de la valentía y creo que esas personas merecen ser homenajeadas”. Las declaraciones de Dean, reportó el medio, reforzaron la centralidad de las temáticas migratorias y el homenaje a quienes atraviesan estos procesos en la ceremonia.

Según informó la fuente, el discurso de Bad Bunny se produjo en un contexto marcado por los recientes fallecimientos de manifestantes durante operativos migratorios organizados por el ICE en el país. Estos operativos han sido motivo de controversia y han reavivado el debate sobre el trato que reciben las personas migrantes y la respuesta de las autoridades estadounidenses frente a las demandas de organizaciones civiles.

El reconocimiento al trabajo de Bad Bunny llega en un momento en que la música urbana y la producción en español alcanzan una visibilidad sin precedentes en los principales premios internacionales. El medio resaltó que el galardón obtenido por el artista representa su cuarto Grammy y pone de relieve la influencia cultural de los ritmos latinos en la industria musical global.

La gala en Los Ángeles reflejó la diversidad cultural y lingüística de las nominaciones, así como la relevancia de los discursos que exceden lo artístico para posicionarse sobre asuntos sociales, como la migración, la discriminación y los derechos humanos. La ceremonia contó con la participación de artistas de diferentes nacionalidades y tradiciones musicales, lo que contribuyó a amplificar voces que reclaman igualdad y justicia para las poblaciones inmigrantes.

Distintos artistas utilizaron su espacio en el escenario para visibilizar historias personales ligadas al fenómeno migratorio. Las intervenciones de Bad Bunny y Olivia Dean, según destacó el medio original, subrayaron el carácter reivindicativo de la noche y situaron el tema de la migración en el centro del debate público en el mundo del espectáculo y la cultura.

El homenaje al trabajo musical en español no se limitó a las categorías urbanas y globales, ya que las principales figuras en el ámbito del pop, el rock y los géneros tropicales también recibieron distinciones. Este reconocimiento colectivo, reportó el medio, dejó en evidencia el alcance y la trascendencia que hoy poseen las expresiones artísticas creadas y representadas por músicos latinoamericanos y de origen migrante en el escenario internacional.