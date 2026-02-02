Anita Williams regresa a 'Gran Hermano Dúo' y explica lo sucedido tras su accidente

"Tengo una amputación", confesó Anita Williams a su compañero Manu González al regresar a la casa de Tres Cantos, sede del programa "Gran Hermano Dúo", tras el accidente que la mantuvo alejada de la competición durante varios días. Según informó el medio Telecinco, la exconcursante de "La isla de las tentaciones" reingresó al concurso con el dedo completamente vendado y expresó su determinación de continuar en la competencia pese a las secuelas de la lesión sufrida durante una de las pruebas del programa.

El incidente ocurrió durante una prueba propuesta por el Súper, en la que los participantes debían buscar una manzana oculta para acceder a la suite. Durante el desafío, Anita se lastimó seriamente un dedo, lo que forzó su salida temporal de la casa. El accidente se suma a un contexto de tensión en el reality, tras la polémica salida reciente de Carmen Borrego, otra de las figuras del programa. Anita, en su regreso, afirmó ante las cámaras: "En mi casting dije: 'Vengo con todo y a por todas', y ahora vengo con medio dedo menos, pero a por todas igual", según consignó Telecinco.

La joven, conocida por su paso anterior por "La isla de las tentaciones", relató al presentador Jorge Javier Vázquez que, si bien aún sentía dolor, consideraba superados los peores días tras el accidente. "Con dolor, pero bien. Los peores días ya se han pasado", explicó Williams en su conversación televisada. Anita regresó a la convivencia con la mano lesionada en alto y agradeció el apoyo recibido detrás de cámaras: "Detrás de cámaras hay un equipo enorme y magnífico que no me han dejado sola de jueves a domingo", declaró, según publicó Telecinco.

Durante su intervención, Williams reconoció que su participación en el programa y en las actividades de la casa se vería limitada por recomendación médica. "Habrá cosas que no podré realizar dentro de la casa desde ahora: eso dice la doctora", informó la joven sobre las restricciones indicadas por el equipo sanitario del programa. No obstante, remarcó su disposición para continuar: "Lo que pueda hacer lo voy a hacer porque, como le dije a mi madre, tengo una mano y dos pies también", compartió la concursante, reflejando su intención de incorporarse de nuevo a la dinámica competitiva junto a sus compañeros.

Tras reincorporarse a la convivencia en la casa, Williams retomó su relación con sus compañeros Manu y Gloria González, con quienes planea seguir avanzando en el concurso. La actitud de Anita fue observada con interés por parte de la producción y la audiencia, sobre todo en un contexto en el que los participantes sortean diversas pruebas que pueden implicar ciertos riesgos físicos, señaló Telecinco.

El accidente y posterior regreso de Anita Williams se insertan en un capítulo más de las dificultades y sorpresas características de la convivencia bajo las cámaras en "Gran Hermano Dúo". Las declaraciones de la concursante y el apoyo mostrado por sus compañeros reflejan la adaptación del grupo ante imprevistos de esta naturaleza. La presencia médica dentro del formato televisivo permite actuar rápidamente ante emergencias, como sucedió con Anita, quien permaneció fuera de la casa durante el tiempo que requirió su recuperación inmediata.

El tratamiento recibido por Williams fue destacado en sus palabras de agradecimiento a los profesionales que la asistieron constantemente. El impacto de su accidente generó expectación en la audiencia, que siguió de cerca su evolución y su incorporación a la competencia, informó Telecinco.

Actualmente, la joven continúa en el concurso junto a Manu González y Gloria González, mostrando disposición para afrontar los retos propuestos en adelante. La organización del programa indicó que se adaptará la participación de la concursante de acuerdo a sus posibilidades físicas, respetando las recomendaciones de los profesionales de la salud asignados al reality.

Las dinámicas dentro de la casa de "Gran Hermano Dúo" continúan su curso, mientras Anita Williams retoma su lugar en el grupo y mantiene la expectativa sobre el desarrollo de su participación tras un episodio que puso de manifiesto el acompañamiento médico y la resiliencia requerida por los concursantes en este tipo de formatos televisivos, según destacó Telecinco.