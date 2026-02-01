Trump sostiene que Cuba acudirá a EEUU para un acuerdo gracias a la presiones sobre el petróleo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sostenido que Cuba acudirá a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo gracias a las restricciones para la llegada de petróleo a la isla y ha negado que esta situación pueda generar una crisis humanitaria, tras las acusaciones vertidas por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

"No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo para que Cuba volviera a ser libre. Acudirían a nosotros, llegarían a un acuerdo", ha respondido a los periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por una posible crisis humanitaria en el país latinoamericano derivada de una eventual falta de combustible.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó este viernes al Ejecutivo estadounidense de desencadenar una "crisis humanitaria" en la isla si impide la llegada de petróleo, después de que la Administración Trump amanezara con imponer aranceles a aquellos países que continuaran con el envío de crudo a la isla caribeña.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que Estados Unidos mantiene conversaciones con las autoridades cubanas, si bien el Gobierno cubano ha negado este acercamiento.

"Tienen una situación muy mala en Cuba. No tienen dinero ni petróleo. Los cubanos viven del dinero y el petróleo venezolanos. Y nada de eso va a llegar ahora", ha declarado el líder norteamericano.

MÉXICO YA NO ENVÍA PETRÓLEO

Así las cosas, Donald Trump ha apuntado que México ha dejado de enviar petróleo a Cuba, después de que el propio mandatario hablara con la Sheinbaum y tras las amenazas arancelarias del país norteamericano a quienes suministren crudo a Cuba. Sin embargo, las autoridades mexicanas han defendido en los últimos días su decisión "soberana" de continuar suministrando ayuda a la isla.

"La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum ha sido muy buena. Dije: 'Mire, no queremos que envíe petróleo ahora'. Y no está enviando petróleo", ha indicado.

Este mismo sábado, el responsable de Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ha remarcado que continuará mandando ayuda a aquellos países que lo necesiten. "No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere. Y lo vamos a seguir ejerciendo porque además este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo", ha confirmado.

México suspendió esta semana una entrega de petróleo a Cuba, en medio de las presiones de Washington, si bien Sheimbaum afirmó que fue una decisión soberana, que respondía a asuntos contractuales entre Pemex, la petrolera estatal, y la isla.

La mandataria ha explicado en rueda de prensa que apenas se envía a Cuba el 1% de la producción de petróleo. "Se utiliza en plantas de energía eléctrica porque imaginemos que no haya electricidad, pues afecta a hospitales y a refrigeradores. Se trata de evitar una crisis humanitaria", ha incidido.