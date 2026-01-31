Al menos tres reclutas del Ejército de Kenia mueren durante un entrenamiento militar

Al menos tres reclutas del Ejército de Kenia ha perdido la vida este viernes tras la realización de un "ejercicio de resistencia rutinario" enmarcado dentro un entrenamiento para los soldados de las Fuerzas Armadas del país sin que hayan trascendido más datos sobre el fallecimiento.

"Las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) anuncian con profunda tristeza la trágica pérdida de tres reclutas durante un entrenamiento programado en la Escuela de Entrenamiento de Reclutas de las Fuerzas de Defensa (DFRTS) en Eldoret, condado de Uasin Gishu, el 29 de enero de 2026. Los reclutas sufrieron complicaciones médicas mientras participaban en un ejercicio de resistencia rutinario", reza un comunicado de las Fuerzas Armadas del país africano.

Tras el incidente, equipos médicos han proporcionado asistencia a los soldados en el lugar de los hechos para posteriormente ser trasladados a un centro hospitalario en el que han recibido "atención médica avanzada", que no ha podido evitar su fallecimiento.

"Lamentablemente, fueron declarados muertos a pesar de los esfuerzos conjuntos de los equipos médicos que los atendieron. Se ha notificado formalmente a los familiares más cercanos y las Fuerzas de Defensa de Kenia están brindando el apoyo y la asistencia necesarios a las familias afectadas", prosigue el documento.

Ante esta situación, el Ejército ha mostrado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha iniciado un investigación "de acuerdo con los procedimientos militares establecidos" para esclarecer los hechos.

"Las Fuerzas de Defensa de Kenia mantienen su compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad, profesionalismo y atención para todo su personal", han finalizado.