Agencias

Un diputado chino agredido en su casa de París en un robo estimado en millones de euros

Guardar

París, 30 ene (EFE).- Un adinerado diputado chino sufrió una seria agresión en su domicilio de París en la noche del jueves al viernes durante un robo en que los ladrones le sustrajeron robas estimadas en seis a siete millones de euros.

El dignatario chino, que fue atacado mientras dormía, resultó herido en particular con una brecha de cinco centímetros en la frente de la que fue atendido en el hospital europeo Georges Pompidou de la capital francesa, indicaron fuentes de la investigación y de la Fiscalía, citadas por el canal TF1 y por la emisora France Inter.

El atraco se produjo en una casa de la avenida del presidente Kennedy en el distrito XVI, uno de los más exclusivos de la ciudad, y tuvo lugar entre las 4.00 y las 4.30 de la madrugada.

Los ladrones, dos individuos de tipo europeo encapuchados de unos 30-35 años, penetraron en la vivienda por un balcón y huyeron por un patio interior.

Según las declaraciones de la víctima, de la que no se ha comunicado la identidad, más allá de que trabaja "en el Ministerio de Economía del Partido Comunista Chino", los ladrones se lleva una decena de relojes de lujo, broches y joyas con diamantes de un valor de "entre seis y siete millones de euros", según fuentes de la investigación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump llama "agitador" y presunto "insurrecto" al enfermero que mataron los agentes federales en Minneapolis

El mandatario estadounidense calificó a Alex Pretti como "agitador" tras la difusión de imágenes que lo muestran atacando un vehículo oficial, mientras la familia denuncia abuso policial y exige esclarecer el contexto previo a la muerte del enfermero

Trump llama "agitador" y presunto

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Infobae

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Infobae

ACNUR: reciente ola de naufragios en el Mediterráneo muestra la necesidad de cambios

Infobae

Arrestan a un expresentador de CNN que cubrió una protesta en una iglesia de Minesota

Infobae